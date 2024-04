A Vignolo la premiazione del concorso “PretenDiamo legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa”

Giovedì 2 maggio, alle ore 11.00, le classi quinte della scuola primaria di Vignolo saranno premiate per essersi classificate prime, a livello provinciale, in merito al Concorso “PretenDiamo legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa”, percorso formativo indetto dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Personalità di spicco della Questura di Cuneo si recheranno all’interno del plesso per portare i loro onori all’elaborato, realizzato nel tempo dai ragazzi grazie all’adesione al progetto omonimo al contest concorsuale, ormai giunto alla sua VII edizione

Il percorso di riflessione - incentrato sulla sensibilizzazione alla legalità, alle regole e all’inclusione - è partito nel mese di gennaio, grazie ad un iniziale intervento, ricco di umanità e di valori, condotto da due rappresentanti della Polizia cuneese, rispettivamente l’Ispettore Audisio Davide e l’Agente Daniele Andrea.

Sono seguiti attività e dialoghi condivisi, gestiti dai docenti in forma interdisciplinare, per coinvolgere e motivare gli alunni alla produzione di un originale video che rispondesse ad una categoria specifica del concorso, ossia “Costituzione = Inclusione”.

L’elaborato, risultato infine vincente, desidera promuovere una filastrocca inedita, “Nuvole di uno stesso Cielo”, costruita con parole semplici, facilmente pronunciabili attraverso possibili suoni o sillabe, appartenenti al vocabolario di un alunno DVA, e traducibili attraverso disegni e simboli di immediata comprensione.

Sul testo, creato sia in forma scritta, sia con modalità di comunicazione aumentativa alternativa, è poi stato recitato con l’accompagnamento dei gesti, subendo dunque trasformazioni in tre fasi al fine di divenire più facilmente comprensibile e recitabile, ossia una filastrocca ‘di tutti e per tutti’.

Infine, il testo in rima è divenuto filo conduttore di un video che vede la partecipazione di tutti i ragazzi unita alla guida di una voce narrante che racconta di uno speciale Cielo Blu (alunno DVA di una altra classe); questi, che non ha voce, richiede l’intervento delle sue nuvole per poter dire la filastrocca di inclusione e amore che da tanto tempo si tiene nel cuore. L’aiuto viene donato, gradualmente e sotto varie forme, fino a realizzare il sogno del cielo medesimo: donare la filastrocca a tutto il Mondo, affinché anch’esso sia felice.

Un video emozionante, che, tramite silenzi, simboli, gesti e parole, sottolinea l’importanza dell’Inclusione e dell’Amore; una sorta di mito in rima, che trasmette un messaggio profondo: solo aiutandosi, rispettandosi e restando uniti, come ‘nuvole di uno stesso cielo’, ognuno con il proprio colore, è possibile creare un mondo migliore.

Un’occasione di protagonismo per due alunni speciali, Artico Edoardo e Joseph Bonavia, che da anni hanno reso meravigliosi anche i compagni, ricevendo ma anche donando, e insegnando loro l’importanza dei piccoli traguardi, degli sforzi e della determinazione per il superamento delle difficoltà, dell’aiuto e dell’amicizia autentica. Un video in cui il protagonismo si allarga alla classe e tra le classi, divenendo un abbraccio che sa includere tutti.

L’elaborato, essendosi classificato primo a livello provinciale, è stato inviato dalla Questura di Cuneo a Roma, presso una commissione centrale presieduta dal Direttore dell’Ufficio Relazioni esterne, Cerimoniale e Studi Storici, per partecipare alla selezione concorsuale a livello nazionale.