Seminario sui problemi cardiaci per gli studenti delle quarte dell'Arimondi Eula di savigliano

Defibrillatore, massaggio cardiaco e pacemaker sono solo alcuni dei temi trattati dalla dottoressa Amoroso, cardiologa del Santissima Annunziata, agli studenti delle quarte scientifico dell’Arimondi Eula di Savigliano.

Durante il seminario, i liceali hanno avuto l’occasione di approfondire argomenti studiati in classe nel programma curricolare di biologia, in particolare sulle patologie più comuni dell’apparato cardiocircolatorio.

La dottoressa ha risposto alle tante curiosità degli allievi e con molta competenza e professionalità ha trattato il drammatico tema dell’arresto cardiaco di cui sono spesso vittime i calciatori in campo.

Attraverso foto e video l’esperta ha spiegato come si legge un elettrocardiogramma per individuare aritmie, infarto o altre anomalie.

L’incontro con la dott.ssa Amoroso si inserisce nell’ormai consueto appuntamento con medici specialisti che l’IIS Arimondi Eula ha il piacere di ospitare grazie alla loro preziosa e gratuita collaborazione.

Nell’anno scolastico in corso, agli studenti è stata data l’opportunità di seguire un seminario di dermatologa a cura della dottoressa Seia e uno sui vaccini a cura della dottoressa Tarallo.

Il prossimo appuntamento, a maggio, sarà con la dottoressa Serra, specialista di nefrologia.