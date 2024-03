PatchUP Savigliano festeggia il suo primo compleanno

Oggi, sabato 23 marzo 2024, è un giorno speciale per tutto il team di PatchUP: il negozio di Savigliano compie il suo primo compleanno! In questi primi 12 mesi Carlo, Federico e Lorenzo sono diventati un punto di riferimento per l'assistenza tecnologica e la riparazione di dispositivi nel saviglianese.

Fin dalla sua apertura dello scorso anno, il negozio PatchUP di Savigliano ha dimostrato un impegno costante nell'offrire soluzioni innovative e personalizzate per tutte le esigenze tecnologiche. Con una vasta gamma di servizi, tra cui riparazioni di smartphone e tablet, assistenza tecnica, recupero dati e consulenza tecnologica, PatchUP si è affermato per tutti coloro che cercano soluzioni affidabili e professionali per i loro dispositivi.

Oltre a offrire servizi di alta qualità, PatchUP si impegna anche a rimanere all'avanguardia delle ultime tecnologie e sviluppi nel settore. Grazie a una costante ricerca e aggiornamento, il team di PatchUP è in grado di offrire soluzioni innovative e all'avanguardia che tengano il passo con le esigenze sempre in evoluzione dei clienti.

“Ringraziamo tutte le persone che hanno scelto di acquistare nuovi dispositivi tablet, smartphone e computer da noi. Siamo contenti per la fiducia che avete riposto in noi nel momento in cui avete deciso di acquistare i vostri dispositivi tecnologici. Sappiate che faremo sempre del nostro meglio per offrirvi prodotti di alta qualità e un servizio clienti impeccabile …” proseguono Carlo, Federico e Lorenzo “… il vostro sostegno e la vostra fiducia sono la forza trainante che ci spinge a migliorare costantemente e a offrire servizi sempre migliori. Senza di voi, non saremmo qui oggi a celebrare questo importante traguardo. Vi ringraziamo di cuore per il vostro continuo supporto e vi invitiamo a continuare a farci visita per tutte le vostre esigenze tecnologiche. Siamo qui per voi, pronti ad assistervi e a offrirvi soluzioni su misura per le vostre necessità”.

Ricordiamo che PatchUP Savigliano e Bra sono aperti dal lunedì al venerdì con orario 9:00-12:30 e 15:30-19:00 – sabato 9:00-13:00.

Telefono PatchUP Bra: 351-5219274

Telefono PatchUP Savigliano e Saluzzo: 351-7810135

Sito internet https://www.patchup.it/

E-mail info@patchup.it

Facebook https://www.facebook.com/patchup.italia

Instagram https://www.instagram.com/patchup_italia/