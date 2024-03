Francesco Fazio, volontario dell'Avis di Alba premiato con l'Oscar della Generosità

Nella voce c'è ancora quel pizzico di incredulità delle cose inaspettate. Francesco Fazio, volontario dell'Avis di Alba, è stato premiato durante l'assemblea dell'Avis provinciale con l'Oscar della Generosità. Insieme a lui hanno avuto il prestigioso riconoscimento Giovanni Manfredi, Gianluca Calliero e Silvia Tavera.

Le parole sono semplici, chiare, come il ricordo della prima donazione. "Era il 15 agosto 1982, sentivo mio padre che voleva andare a donare, ma per qualche problema di salute non riusciva mai, e così quando ho visto un' autoemoteca in piazza Savona, non ci ho pensato due volte". E da allora non ha più smesso. "Mi è sempre piaciuta l'idea di aiutare gli altri: negli Anni 80, forse, c'era una minore sensibilità, ora vedo buoni risultati e un bell' apporto anche dei giovani".

Dipendente Ferrero in pensione, Fazio aveva già ricevuto nel 1987 l'Oscar della Generosità dall'Avis di Alba, oltre al distintivo d'oro nel 2021 per le sue 50 donazioni. Ha svolto diverse mansioni nel consiglio direttivo in qualità di consigliere ed è molto impegnato nelle attività di segreteria e nell'organizzare iniziative sociali. "Attualmente sto dando una mano nelle operazioni di coordinamento delle donazioni di plasma: per fortuna sono in crescita, l'anno scorso nei gruppi che fanno riferimento ad Alba sono state 550".