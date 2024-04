Inaugurato l'Uliveto dell’Amicizia", dedicato a Maria Muntoni e Antonio Erbì, genitori di Armando

Venerdì 26 aprile a Villacidro, in provincia di Cagliari, è stato inaugurato l'Uliveto dell’Amicizia", dedicato a Maria Muntoni e Antonio Erbì, un progetto ideato dai loro figli Antonello Erbi, Annalisa Erbi, Patrizia Erbi, Armando Erbì ed Elvira Elbisbruce Thebosd, insieme a numerosi amici e parenti. Questo progetto prevede la piantumazione di 130 ulivi nelle campagne di Villacidro, sotto la denominazione appunto di "Uliveto dell'Amicizia".

Antonio Erbì e Maria Muntoni lasciarono la Sardegna nel 1963, quando Antonio, carabiniere, fu trasferito a Chiusa di Pesio, in provincia di Cuneo. Vissero in questo comune fino alla loro morte. Dopo aver lasciato l'Arma, Antonio si dedicò alla politica locale diventando sindaco di Chiusa di Pesio, mentre Maria gestì una pizzeria e altri esercizi pubblici per più di 40 anni.

Oltre all'omaggio ai genitori, il progetto prevede l'apposizione su ogni pianta di una targa nominativa per tutte le persone che vi hanno contribuito. I nipoti Matteo e Luca si sono impegnati a custodire l'Uliveto dell'Amicizia e a mantenere vivo il legame con la terra d'origine dei nonni.

Alla cerimonia ha partecipato, oltre a tanti amici e parenti, l’assessore al turismo Marco Erbì in rappresentanza del Comune di Villacidro.

Un sentito ringraziamento per la collaborazione va a Mariano Erbì, custode dell’"Uliveto dell'Amicizia", Marco Erbì, Luigi Pittau e Giuseppe Erbì.