Fossano in Bici 2024: annullata la pedalata per maltempo, la solidarietà continua

A seguito della conferma dell previsioni meteorologiche avverse, l'organizzazione della edizione 2024 di "Fossano in Bici" ha deciso questa mattina sabato 27 aprile di annullare la pedalata.

Cionondimeno la manifestazione rimarrà in piedi e domani, domenica 28, presso il Castello degli Acaja dalle ore 9 chi ha acquistato il pettorale, la cui vendita sostiene le attività dell'Ospedale di Candiolo, potrà ritirare il "pacco gara" individuale offerto dal main sponsor Balocco dolciaria.

Il Comune, insieme con la Società Ciclistica Fossanese, annuncerà inoltre nelle prossime ore i dettagli della serata di premiazione per l'assegnazione dei beni che verranno sorteggiati tra tutti i pettorali venduti.

Tra gli altri: tre biciclette e un quadro del pittore Gianni Mana, messo a disposizione dalla famiglia.

Nella stessa serata verrà inoltra dato un riconoscimento speciale al gruppo di iscritti più corposo e ufficialmente consegnato alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro quanto raccolto dalla vendita dei pettorali.

In una nota il primo cittadino Dario Tallone commenta: "Il maltempo ha costretto gli organizzatori ad annullare la Fossano in bici in Rosa in programma per domani.

Ma la gara di solidarietà non si deve fermare, domani (domenica 28 aprile ndr) dalle 9 alle 11 al castello saranno disponibili pettorali e pacchi gara e fra qualche settimana organizzeremo un'asta benefica con premi a sorteggio, fra questi anche una maglia rosa autografata da Nibali e Chiappucci.

Ricordo che il ricavato andrà a a Candiolo per la ricerca sul cancro."

Tutte le informazioni per chi volesse sostenere l'iniziativa benefica ai contatti dell'ufficio ATL di Fossano: 017260160 iatfossano@visitcuneese.it