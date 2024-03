Garessio al voto, Isaac Carrara si candida a sindaco

Attuale capo gruppo di opposizione, 32 anni, garessino, Ispettore Logistico Gestionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è anche Presidente e Co-Direttore del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro. Ha maturato un’ampia esperienza in campo amministrativo locale, essendo attivo in amministrazione locale dal 2014. Oltre che Consigliere Comunale e Capogruppo di Opposizione è anche stato per alcuni anni Consigliere dell'Unione Montana Alta Val Tanaro.