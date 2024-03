Nomine Fondazione CRC, Solavagione (Cisl): "Un grave errore non aver trovato un accordo"

La CISL è stata la prima a criticare aspramente la Fondazione CRC per il modo con il quale ha cambiato la norma statutaria, lo ha fatto in modo arbitrario e poco comprensibile, riteniamo che sia mancato un passaggio fondamentale, quello di coinvolgere le segreterie di Cgil, Cisl e Uil.

Tuttavia ritengo sia stato un grave errore non aver prodotto una terna di nomi dai quali comunque sarebbe uscito un rappresentante di Cgil, Cisl, Uil. La Cisl si è adoperata sino all’ultimo giorno utile per trovare un accordo con Cgil e Uil, ma purtroppo ciò non è avvenuto.

Una scelta legittima la loro che tuttavia non condividiamo perché si è lasciato totalmente campo libero alla Fondazione per quanto ci riguarda agiremo pazientemente e tenacemente affinché nell’immediato futuro si lavori unitariamente ad una nuova norma statutaria che veda i sindacati maggiormente rappresentativi presenti nel consiglio generale della fondazione.

La Fondazione CRC è un patrimonio di questa provincia, in questi anni ha lavorato bene ed in modo proficuo per i cittadini e le cittadine della provincia granda. Per quanto compete la Cisl lavoreremo per unire e non per dividere, siamo fermamente convinti che, chiunque sarà il prossimo presidente, e qualunque sarà la composizione del cda e consiglio generale la fondazione continuerà a svolgere in modo serio il proprio ruolo di sviluppo del territorio e di interesse generale.

La Cisl non si farà trascinare in polemiche inutili oLtrechè dannose, anche su questa questione siamo in campo con la nostra autonomia e libertà avendo un unico obiettivo quello di lavorare nell’interesse di lavoratori e lavoratrici, di pensionate e pensionati e per il bene della comunità.

Enrico Solavagione,

segretario generale Cisl Cuneo