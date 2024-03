Armando Camperi rieletto presidente della sezione ANA Mondovì

Si è svolta sabato 23 presso il Palaterme di Lurisia l’annuale assemblea dei Delegati della Sezione A.N.A. di Mondovì. Ad accogliere i Delegati dei 52 gruppi della sezione monregalese il Sindaco di Roccaforte Paolo Bongiovanni, il responsabile della Pro Loco di Lurisia Enrico Ferraris e il presidente dell’A.N.A. Monregalese Armando Camperi.

Dopo il saluto alla bandiera, il momento di raccoglimento in ricordo dei Caduti e dei Soci “andati avanti “ l’Assemblea ha affidato al Vice Presidente Vicario Natale Manzo la direzione dei lavori e al consigliere Gianfranco Abbate il compito di segretario,

La riunione è entrata nel vivo con l’esposizione della relazione del Presidente Armando Camperi, che ripensando al clima di amicizia e collaborazione che ha caratterizzato il triennio di Presidenza iniziato l’08 maggio 2021 giunto alla sua naturale scadenza, ha ringraziato i Delegati dei Gruppi per avergli conferito la responsabilità e l’orgoglio del prestigioso incarico.

Nella relazione Camperi ha ripercorso i principali momenti, gli aspetti e le vicende che hanno caratterizzato la sua presidenza a cominciare dalla forza della Sezione che attualmente conta 2.462 iscritti tra soci Alpini e aggregati, riuniti in 52 gruppi presenti in 37 comuni della Provincia. La gestione economica della sezione ereditata, sana e in attivo, viene consegnata con lo stesso analogo risultato al termine di questo mandato, così come si è incrementato il valore degli immobili di proprietà della Sezione a cominciare dalla sede sociale completamente ristrutturata, dal valore del magazzino della protezione civile anch’esso di proprietà , il parco attrezzature e automezzi in dotazione alla protezione civile, arricchitosi proprio in questi giorni con l’arrivo del nuovo fuoristrada Ford Ranger perfettamente equipaggiato grazie ai fondamentali contributi delle Fondazioni CRC e CRT e all’attenta e oculata gestione delle risorse.

Importanti i risultati ottenuti dalla Sezione di Mondovì anche nel campo della solidarietà con oltre 35.000 ore lavorative gratuite donate dai soci nel triennio 2021 – 2023 (dati libro verde nazionale) in interventi di volontariato negli hub vaccinali e nella pulizia dei cimiteri durante la pandemia, a favore delle comunità, dei comuni, delle parrocchie, nella messa in sicurezza e prevenzione del territorio, oltre a importanti donazioni in denaro a favore della popolazione Ucraina colpita dal conflitto, borse di studio a favore di Istituti Scolastici, al comune di Mondovì per il fondo aiuti per il caro energia e sostegno alle famiglie bisognose o acquisto attrezzature di materiale scolastico e di defibrillatori salvavita fatte da vari gruppi: solo nel 2023 il denaro donato ed erogato dai gruppi e dalla Sezione è stato di 15.800 euro.

Importanti nel triennio anche i conferimenti di attestati e onorificenze alla Sezione e agli Alpini, a testimonianza del fatto che la presenza alpina è sempre viva e ben radicata nella nostra terra e che le amministrazioni ci apprezzano, va ricordata a tal proposito la consegna del premio Res Publica conferito a Mondovì nel 2021 all’ANA e al generale Figliuolo per l’emergenza Covid, le due cittadinanze onorarie date dai comuni di Frabosa Sottana e Rocca Dè Baldi che si aggiungono alla terza già assegnata dal comune di Mondovì alla Sezione Monregalese, la cittadinanza onoraria del comune di Sant’Albano Stura (sede di due nostri gruppi alpini) al “Memoriale della Divisione Cuneense” di cui la Sezione di Mondovì è socia fondatrice con le Sezioni alpine di Cuneo – Ceva e Saluzzo.

La relazione del Presidente ha ripercorso anche le principali manifestazioni svolte a cominciare dalle feste sezionali di Margarita, Cortemilia, Benevagienna, alle due adunate nazionali Rimini e Udine dove, come sempre, siamo stati accolti dal calore e dall’affetto della gente. Poi le celebrazioni del centenario del milite ignoto, la celebrazione del 150°anniversario della costituzione delle truppe Alpine a Napoli ed infine la grande partecipazione nel gennaio 2023, all’80°anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka a Mondovì con la partecipazione alla sfilata e alla Santa Messa in suffragio di oltre 2000 Alpini.

Dato il dovuto risalto alle gemme della Sezione: il reparto salmerie, la protezione civile, il sodalizio “eventi e manifestazioni”, la segreteria, il museo 1°Alpini, il centro studi, il giornale sezionale Mondvì Ardì, il coro sezionale, il gruppo sportivo, il Presidente ha informato l’assemblea delle ultime importanti comunicazioni ricevute dalla Sede Nazionale in materia di “terzo settore” che permetteranno all’ANA di continuare ad operare con serenità contribuendo al bene della comunità all’insegna del più autentico e gratuito volontariato.

Il Presidente Camperi ha concluso la sua relazione ricordando che al termine della relazione dopo la presentazione dei bilanci consuntivo e preventivo si svolgeranno le votazioni per la scelta del Presidente, e che se anche è stata presentata un’unica candidatura, la sua, le votazioni avverranno a mezzo di scheda in doverosa segretezza, per garantire ad ognuno dei Delegati la possibilità di esprimersi liberamente sull’operato del triennio trascorso.

La riunione è proseguita con la presentazione dei bilanci sezionali a cura del Presidente dei Revisori dei conti Gianpiero Gazzano supportato dalla commercialista dott.ssa Raffella Dalmasso a cui ha fatto seguito la normale discussione e l’approvazione all’unanimità dell’operato da parte di tutti i delegati presenti.

Cornice all’assemblea il conferimento a 5 soci aggregati, che pur non avendo svolto il servizio militare nel corpo degli Alpini, si sono particolarmente distinti nei confronti del gruppo e della Sezione dell’attestato di “Amici degli Alpini” con autorizzazione a sfilare nelle

adunate portando come segno distintivo il copricapo, berretto norvegese, con relativo fregio. I soci ai quali è stata conferita la qualifica di amico degli alpini sono Massano Alessio e Silvio

(rispettivamente padre e figlio) del gruppo di Sant’Albano Stura e Garra Germano, Vettorato Giuliano, Cotella Francesco del gruppo di Niella Tanaro.

La riunione si è conclusa con la votazione e la proclamazione dei risultati da parte del presidente del seggio Mauro Barberis: Armando Camperi è stato rieletto con 134 voti a favore su 137 voti espressi, un grande successo che testimonia la stima e l’affetto dei gruppi della Sezione nei suoi confronti. Il Presidente rieletto si è così rivolto all’Assemblea: ”Ringrazio i delegati per la fiducia dimostratami, continuerò a rappresentare per il prossimo triennio la Sezione con responsabilità, cosciente che l’incarico non è certo da affrontare con leggerezza o presunzione, ma è sempre più carico di doveri, di impegni associativi, di incombenze, responsabilità, complicazioni dovute alle tante norme e leggi e alla burocrazia sempre più asfissiante. Ho riproposto la mia candidatura, perché da tempo ho riscontrato, e riscontro tuttora, affetto e calore nei vari incontri ai più livelli, manifestatimi spesso con un sorriso ed una pacca sulle spalle.

Per questo sincero incoraggiamento, per onorare i nostri tanti soci “andati avanti”, per contribuire a mantenere viva la memoria degli Alpini e la loro storia, ho ritenuto doveroso ancora impegnarmi, augurandomi d’essere capace di giovare al bene dell’A.N.A. monregalese”.

Il pomeriggio si è chiuso con un momento conviviale offerto dalla Pro loco di Lurisia. Perfetta l’organizzazione curata dal gruppo alpini di Roccaforte e dalla Proloco di Lurisia ai quali va il ringraziamento di tutti i presenti.