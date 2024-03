“Guarda che Bella – Make up in Oncologia”: inizia il corso di make-up oncologico promosso dalla Lilt

Riscopri il tuo splendore e la tua forza con “Guarda che Bella – Make up in Oncologia” è l’invito.

Un nuovo corso, “Guarda che Bella – Make up in Oncologia”, inizia a Saluzzo, offrendo un’importante opportunità per le donne in trattamento oncologico. Nel viaggio della vita, ogni donna merita di sentirsi speciale, soprattutto quando affronta sfide come il trattamento oncologico. E questo è più di un semplice corso di trucco, sottolineano dall'associazione: è una porta verso la riscoperta della propria bellezza e forza interiore.

L’iniziativa è proposta dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), La Cura nello Sguardo (dedicata alla diffusione culturale e scientifica delle Cure Palliative) e AIL (Associazione Contro le Leucemie) e si prospetta come un progetto dal grande impatto positivo.

“Guarda che Bella – Make up in Oncologia” è un percorso pensato per offrire alle pazienti un momento di cura personale come supporto alla qualità di vita. Si tratta di un’esperienza di make up che, con professionalità, empatia, leggerezza e ironia, aiuterà le donne a scoprire i segreti della cosmesi. Con la guida esperta di Marita Rulfo, professionista del make-up oncologico, le partecipanti impareranno a celare i segni della malattia e a rivelare la propria bellezza unica.

"Il trucco diventa uno strumento di trasformazione, non solo esteriore ma anche interiore, perché sentirsi belle è il primo passo per affrontare il presente con fiducia e ottimismo. Questo progetto offre alle donne in trattamento oncologico un momento di serenità e la possibilità di dire, anche solo con uno sguardo: “Guarda che bella mi sento oggi”.

Grazie al contributo delle profumerie Modus, alle partecipanti verrà regalata una pochette contenente prodotti antiallergici adatti a chi sta seguendo terapie oncologiche.

Durante le attività, le donne impareranno a valorizzare autonomamente il proprio aspetto con il makeup, a far emergere l’unicità del proprio corpo e a riappropriarsi della propria femminilità.

Il primo incontro si terrà ad aprile a Saluzzo, presso la sede LILT di C.so Roma 19. Ogni sessione, della durata di due ore e mezza, è aperta gratuitamente a 13/14 partecipanti

Un ringraziamento speciale va alla famiglia Deaglio per il loro sostegno al progetto, in memoria di Paolo Deaglio.

Contatti per informazioni e iscrizioni:· LILT delegazione di Saluzzo: 0175/42344 | cuneo@legatumoricuneo.it oppure 3381163348· La cura nello sguardo: 349/6482797 | segreteria@lacuranellosguardo.it · AIL: 0171/695294 | info@ail.cuneo.it

"Non perdere questa opportunità di celebrare la tua bellezza e forza interiore. Unisciti a noi e ritrova il sorriso davanti allo specchio".