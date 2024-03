A Bra un Centro Imprese BPER Banca dedicato alle aziende di Langhe e Roero [FOTO E VIDEO]

Un nuovo centro specializzato in servizi finanziari evoluti per le imprese di Langhe e del Roero è stato inaugurato a Bra, in via Senatore Giovanni Sartori, da BPER Banca.

Importanti le presenze istituzionali e del mondo imprenditoriale cuneese presenti alla cerimonia di taglio del nastro. Tra queste il sindaco di Bra, Giovanni Fogliato, che ha ricordato come il territorio braidese sia il crocevia di diversi distretti tra il Cuneese e l’area di Torino, e come la vicinanza, anche fisica, delle banche alle imprese sia un fattore fondamentale per lo sviluppo dell’intera comunità.

Il presidente di Confindustria Cuneo Mariano Costamagna, presente insieme alla responsabile Credito e Finanza dell’associazione di categoria provinciale Elena Boretto e a una nutrita rappresentanza di aziende locali, ha sottolineato come, “se Confindustria è la casa degli imprenditori, un centro specializzato di servizi come quello che inaugura BPER è un po’ la seconda casa di tutte le imprese”. Un mondo imprenditoriale, ha spiegato il presidente degli industriali, impegnato ad affrontare "le tante complessità del mondo di oggi e che ha bisogno di trovare nel settore bancario partner sempre più competenti".

Sul tema della competenza si è focalizzato anche l’intervento del direttore regionale Nord Ovest di BPER Banca, Giuseppe Aimi, che ha evidenziato come “le tante eccellenze presenti nell’area delle Langhe e del Monferrato, territorio il cui valore, tra l’altro, è riconosciuto anche dall’Unesco, chiedono alla propria banca di essere accompagnate con attenzione, con la qualità del servizio e con la qualità dei prodotti offerti. Per questo i nostri team di specialisti imprese seguono un percorso di costante aggiornamento che gli consente di essere a fianco delle aziende e offrire loro prodotti e servizi adeguati in un mondo in cui i cambiamenti sono sempre più rapidi e spesso improvvisi”.

Proprio a questo ampio ventaglio di servizi specializzati e di consulenza evoluta che offrono i quattordici specialisti guidati da Mauro Carozzo, responsabile del Team Imprese Piemonte Sud di BPER Banca, ha fatto riferimento Rosalia Spagnarisi, responsabile territoriale Corporate Nord Ovest: “Siamo in grado di offrire tutti i servizi che un player bancario nazionale come BPER può mettere a disposizione della propria clientela, dal settore dell’import-export e dei mercati esteri a quello agroalimentare, dai crediti agevolati, si pensi solo alle misure PNRR, al mondo della sostenibilità o alla finanza strutturata, ma soprattutto vogliamo mettere a disposizione delle imprese il tempo e la professionalità di persone competenti, che ascoltino e accompagnino le aziende in un lungo percorso di crescita che, anche qui nel Cuneese, vogliamo fare insieme”.