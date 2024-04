Bitcoin Minetrix: la presale della piattaforma di cloud mining termina domani

Il mining del Bitcoin è un’attività molto ambita, in quanto consente di ricevere ricompense in BTC per la convalida dei blocchi sulla rete. Tuttavia, dieci anni fa era possibile farlo con un semplice laptop o PC desktop, ma con la crescita del valore del BTC l’attività è diventata sempre più competitiva.

Si è passati quindi ad attrezzature sempre più costose, come GPU (Graphics Processor Unit) di Nvidia e i mining rig ASIC. Al prezzo di vendita elevato dell’hardware, si aggiungono i costi di mantenimento a livello energetico, la rumorosità e l’ingombro.

Di conseguenza, il mining è finito nelle mani di grandi società, tagliando fuori il singolo utente. Per un miner indipendente è molto difficile riuscire a competere con una società di mining per la convalida dei blocchi, inoltre il recente halving ha ulteriormente dimezzato le ricompense, cosa che ha spinto molti utenti a ritirarsi dalla rete.

Nonostante la situazione attuale, alcuni progetti vogliono cercare di rendere nuovamente il mining accessibile a tutti, cercando però di evitare i vincoli e i raggiri tipici dei servizi di cloud mining che si trovano sul web.

Tra questi progetti troviamo Bitcoin Minetrix, una piattaforma innovativa che unisce il protocollo Proof-of-Stake di Ethereum con il cloud mining, garantendo accessibilità e flessibilità agli utenti attraverso lo staking del token nativo BTCMTX.

Specifichiamo che il BTCMTX non è in alcun modo legato al Bitcoin, in quanto sviluppato da un team indipendente sulla blockchain di Ethereum.

La presale del progetto è quasi giunta alla fine, con più di 13 milioni di dollari raccolti, con il BTCMTX venduto a 0,0148 dollari. Secondo il sito ufficiale, i trader della presale potranno prelevare i token acquistati il 30 aprile, lo stesso giorno del listing.

Pertanto, rimane ancora poco tempo per comprare il BTCMTX a un valore conveniente. Per farlo è sufficiente collegare il proprio wallet digitale al sito web della presale e scambiare il BTCMTX con ETH, USDT, BNB, MATIC o carta di credito.

Comprando i token con i primi tre metodi di pagamento sarà possibile fare staking e ottenere ulteriori ricompense in BTCMTX in base all’APY e alla propria partecipazione allo staking pool, nell’arco di 2 anni.

Come funziona lo Stake-To-Mine

Secondo la roadmap, la piattaforma di cloud mining verrà lanciata dopo la presale, permettendo ai titolari del BTCMTX di avvalersi dello Stake-To-Mine.

Questa meccanica consente di ottenere dei crediti di mining tramite lo staking del BTCMTX. Questi crediti, sotto forma di token ERC-20 non scambiabili, si potranno bruciare per generare hashrate sul cloud mining di Bitcoin Minetrix.

Più crediti si bruceranno e maggiore sarà il proprio hashrate, aumentando le possibilità di convalidare i blocchi sulla rete e ricevere BTC come ricompensa.

Si tratta di un sistema versatile che consente agli utenti di partecipare al mining del BTC senza vincoli particolari.

Infatti, Bitcoin Minetrix conferirà ai titolari del BTCMTX la piena proprietà, quindi sarà possibile mettere i token in staking liberamente, oppure ritirarli e venderli in qualsiasi momento, per adattarsi alla situazione del mercato o alle proprie esigenze personali.

Inoltre, il servizio non si avvarrà di terze parti per la gestione delle ricompense in BTC, registrando tutte le transazioni sulla blockchain per garantire la massima trasparenza e sicurezza.

Per la gestione dei BTCMTX, dei crediti di mining e dell’hashrate, il team di sviluppo di Bitcoin Minetrix svilupperà una pratica dashboard che sarà disponibile sia su browser desktop, sia su dispositivi mobili.

Dopo il lancio della piattaforma di cloud mining, Bitcoin Minetrix intende stringere partnership con i conglomerati del mining del BTC e far conoscere il progetto con una campagna di marketing strutturata.

