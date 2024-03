Il nostro gruppo editoriale per incremento attività di diretta web e gestione eventi on line cerca:

- VideoMaker con capacità di singola intervista ed anche di diretta web. La strumentazione necessaria nel caso non ancora in possesso viene fornita.

La ricerca è per 3 figure, una per la provincia di Cuneo, una per quella di Asti ed una per quella di Torino.

Chi interessato invii curriculum a media@morenews.it indicando bene le proprie capacità specifiche nel mondo video.