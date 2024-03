Buona Pasqua da Piozzo!

Anche per la Pasqua la signora Anna Tognella non ha voluto far mancare auguri e festose decorazioni per Piozzo.

In paese, la moglie del sindaco Antonio Accoinciaioco, aiutata dalle amiche Daniela Grisotto e Patrizia Brogna.

"Un ringraziamento particolare - aggiunge la signora Anna - alla falegnameria fratelli Boffa per la sagoma dell'uovo di legno e ad Anna Cappellero che ha donato la stoffa utilizzata per gli allestimenti".

L'uovo gigante, colorato sulle due parti, è stato messo in centro paese, mentre altre decorazioni tematiche dedicate alla Pasqua sono presenti all'Albarosa dalla Big Bench e in frazione San Grato.