L'ultimo Consiglio comunale a Serralunga d'Alba si concluderà con un appello alla pace

Consiglio comunale speciale a Serralunga martedì 30 aprile prossimo. Il sindaco, Sergio Moscone, ha voluto inserire alla fine del consiglio, che sarà l'ultimo del suo mandato (il Comune andrà il voto l'8 e il 9 giugno), un appello alla pace. Il documento verrà poi inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per ricordare a tutti l'art. 11 della Costituzione Italiana, in cui si dichiara a chiare lettere che l'Italia "ripudia la guerra".

"Serralunga - ha detto il sindaco - non può rimanere in silenzio di fronte ai terribili scenari di guerra che sempre più incombono sul mondo intero. E non può girarsi dall'altra parte, fingendo di non vedere, i morti, le stragi e i genocidi in atto, Palestina compresa. È giusto parlare di pace in un momento in cui troppi parlano di guerra e di una nuova corsa agli armamenti. Facciamo nostro il grido del profeta Isaia 'cambieranno le lance in falci e le spade in aratri'. Sono orgoglioso di concludere in questo modo il mio mandato, durante il quale ho sempre cercato di ispirarmi a due grandi e indimenticabili statisti, il compianto presidente della Repubblica Sandro Pertini, e il sindaco "santo" di Firenze Giorgio La Pira, due grandi testimoni e profeti di pace".