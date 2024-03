Incidente sul lavoro a Garessio: a salvargli la vita il "vigile del fuoco per sempre" Franco Colombo

In Valle Tanaro tutti conoscono Franco Colombo. Per vent'anni è stato capo del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Garessio, ruolo che ha lasciato ad aprile del 2020 per raggiunti limiti di età.

Dipendente comunale, smesso il ruolo operativo, è ancora al fianco dei suoi uomini nella gestione burocratica e amministrativa del distaccamento. Perché quella divisa ce l'ha appiccicata addosso dal 1° aprile 1986.

Il figlio Marco ha ereditato la passione per la divisa dei vigili del fuoco. E', infatti, vice capo del distaccamento.

"Resto a disposizione. Vigili del fuoco lo si è per sempre", ci aveva detto quando lo intervistammo prima del pensionamento. Ed è esattamente quello che ha fatto. Le sue competenze e il suo sangue freddo, anche di fronte a situazioni di pericolo, sono stati infatti fondamentali per salvare la vita all'uomo che, nei giorni scorsi, ha rischiato di morire per un incidente con il trattore.

I fatti sono accaduti lo scorso 25 marzo in Regione Balbi del Colle San Bernardo a Garessio, quando un uomo di 79 anni è rimasto schiacciato con una gamba sotto il cingolo del mezzo sul quale si trovava.

E' Franco stesso a raccontare cosa è accaduto, sottolineando come una serie di coincidenze abbiano permesso di salvare quell'uomo. "Quel pomeriggio ero nella cascina di mia proprietà, a qualche chilometro da dove è avvenuto l'incidente. Stavo rientrando a casa e, lungo il tragitto, mi sono fermato a spostare dei rami piegati sulla strada, danneggiati dal peso della neve. Mi suona il telefono, era mio figlio. Mi ha chiesto dove fossi, perché c'era stato un incidente e c'era poco tempo. Mi trovavo a pochi minuti dal luogo dell'incidente. Quando sono arrivato, il signore aveva una gamba incastrata nel cingolo del mezzo, il femore schiacciato contro un albero e la testa in giù, nel vuoto. Di fatto, era appeso per la gamba incastrata. Aveva il volto violaceo perché si trovava in quella posizione da almeno 20 minuti. Non so per quanto tempo avrebbe potuto resistere. Gli ho sollevato la testa e ho aspettato l'arrivo di un amico, che nel frattempo era stato allertato. Insieme, gli abbiamo sfilato lo scarpone e siamo riusciti a sfilargli la gamba dal cingolo. Ormai non la sentiva più. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco di Garessio e Mondovì e l'elicottero del 118, che lo ha portato in ospedale a Cuneo".

Il signore è ancora ricoverato, ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

"Sono contento di essere stato in zona - conclude Franco. Lui è riuscito a telefonare ad un amico che si trovava in paese. Sono stati chiamati i vigili del fuoco ma, tra organizzazione e tragitto, sarebbe passato troppo tempo. Mio figlio sapeva che mi trovavo lì e che sarei stato in grado di intervenire, per cui mi ha subito chiamato e sono riuscito a fare delle manovre in attesa che arrivassero i soccorsi. Le cose dovevano andare così. Ci sono mille se... se non mi fossi trovato in zona e attardato a sistemare i rami prima di tornare in paese, se lui non fosse riuscito a fare la telefonata... è andato tutto bene. Quanto a me, ho fatto quello che qualunque vigile del fuoco avrebbe fatto".