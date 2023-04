Denuncia i genitori per maltrattamenti e abusi sessuali: il processo a Cuneo

Una coppia di genitori, residente in un comune del Monregalese, nel 2020 è stata denunciata da una delle due figlie, la più grande, per maltrattamenti su di lei e sulla sorella, all’epoca minorenni. A carico del padre, attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento, vi è anche l’accusa di abusi sessuali nei confronti di un nipote.



Nell'istruttoria, in corso in tribunale a Cuneo, sono stati chiamati a deporre alcuni testimoni della pubblica accusa, tra cui i fratelli e una sorella dell’uomo, zii della ragazza, costituitasi parte civile.



La sorella minore, persona offesa non costituitasi parte civile, ha raccontato di un contesto familiare violento, al punto da aver spinto entrambe ad andare ad abitare coi nonni: “Mia sorella mi aveva detto che aveva tentato il suicidio. Io ho avuto dei problemi coi miei genitori. Ci sono stati alcuni episodi di violenza fisica. Venivo colpita da loro con mani, piedi e oggetti. Il periodo era quello dell’asilo e delle elementari. Sono stata chiusa in cantina o fuori di casa di notte per mezz’ora o più, perché non volevo cenare”.



I parenti del padre hanno riferito di essere a conoscenza di castighi severi e delle botte che venivano inflitte alle figlie, ma circa i presunti lividi alcuni di loro hanno dichiarato di non averne mai avuto contezza.



Nel corso del dibattimento è emerso che la figlia più grande, tempo addietro, avrebbe trovato un diario scritto dalla madre, dove il padre, in una pagina, sarebbe stato definito ‘pedofilo’. Su questa circostanza è stata chiamata a testimoniare una parente, secondo cui la donna avrebbe assistito a una discussione a casa dei suoceri.



“Le sgridavano anche se prendevano dal freezer un ghiacciolo che era destinato al padre – ha raccontato un’altra parente -. Mia nipote mi raccontava che quando tornava da scuola prima della sorella smuoveva il cibo nella pentola per dimostrare che aveva mangiato, così da lasciare più cibo a lei”.



Frequenti sarebbero stati anche gli attacchi di panico, confermati dall’ex fidanzato della ragazza: “Mi raccontava che a casa la picchiavamo per farla smettere. Mandavano lei e la sorella a scuola con vestiti sporchi e lisi. Non voleva incontrarli”.



Circa alcuni ‘toccamenti’ (non formalizzati in denuncia) ha riferito il fratello dell’imputato, ora adulto: “Avevo otto o dieci anni. Io e lui dormivamo nel letto matrimoniale. Lui voleva toccarmi le parti intime. Ci è riuscito ed è successo più volte. Io ho poi voluto cambiare letto. Lui ha tre anni più di me”. A confermare di “essere stato toccato” anche un altro fratello.



Chiamata a testimoniare sul punto anche la madre del nipote, all’epoca dodicenne, che sarebbe stato abusato dallo zio con la scusa di portarlo a vedere i pulcini nel suo allevamento di polli. “Mio figlio era spesso agitato quando tornava a casa – ha riferito la donna -. Non ci aveva mai detto nulla e lo abbiamo scoperto solo dopo la denuncia di mia nipote”.



Di molestie sarebbe stata vittima anche la ragazza, ora venticinquenne, e per questo il pubblico ministero ha chiesto che venga riascoltata su questi fatti alla prossima udienza, fissata al 22 novembre.