Magliano Alfieri, dalla Regione 800mila euro per nuovi interventi al suo centro storico

Arrivano buone notizie dalla Regione Piemonte per il Comune di Magliano Alfieri, che ottiene un importante finanziamento e potrà eseguire lavori conservativi e di riqualificazione aree dismesse nel centro storico.

Il Programma Operativo Complementare (POC) Piemonte 2014-2020 - Asse 8 prevede la realizzazione di interventi promossi nell'ambito degli Accordi di Programma finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale per gli anni 2022-2024 per un totale di 32,3 milioni di euro.

Il progetto presentato dal Comune di Magliano Alfieri risulta tra quelli ammessi al finanziamento per un importo di euro 839.080.

L'intervento di particolare rilievo per il territorio prevede, nell'ottica di un recupero conservativo e miglioramento del centro storico del capoluogo del paese, lavori di completamento della pavimentazione storica nel concentrico, con la riqualificazione di aree dismesse, pavimentazione stradale delle vie Troja, Cadorna e Roma, e il completamento del collegamento della Strada Romantica.

Nelle prossime settimane si darà avvio alla procedura per la stipula dell'Accordo di Programma, la cui sottoscrizione sarà successiva alla pubblicazione della delibera Cipess in Gazzetta Ufficiale e l'intervento dovrà essere realizzato e rendicontato entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

Soddisfatta la sindaca Giacomina Pellerino, impegnata nelle ultime settimane da primo cittadino del paese roerino: “Dopo cinque anni di proficuo lavoro con e per la mia comunità, convinta di aver valorizzato la sua bellezza e le sue possibilità, sono soddisfatta dei risultati ottenuti. Tuttavia è per me tempo di congedarmi dall’impegno intenso con l’auspicio che chi prenderà il mio posto farà del suo meglio per rispondere alle aspettative di Magliano Alfieri. Auspico continuità in ciò che con amore e passione si è costruito in questi anni. Ciò che fa la differenza in un territorio è l’unione e la solidarietà verso gli obiettivi. Spero che il messaggio passi anche alla prossima amministrazione”.

Evidente risulta l’intenzione dell’attuale sindaca di non ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative di giugno. Non ci sono ancora liste e candidati ufficiali, che scopriranno le carte nei prossimi giorni.