Triduo pasquale 2024 a Bra: tutte le celebrazioni in programma

Con il Giovedì Santo si conclude la Quaresima, il periodo di preparazione alla Pasqua, e si aprono le celebrazioni del Triduo pasquale. Le Norme attuali della liturgia indicano il momento in cui comincia il Triduo pasquale e parlano esplicitamente della Messa vespertina in Coena Domini, cioè in memoria della Cena del Signore, dopo aver indicato il Triduo pasquale come vertice di tutto l’anno liturgico. Fino a quel momento, il giovedì santo appartiene ancora alla Quaresima.



A Bra sono in programma tanti appuntamenti comunitari secondo l’esortazione dell’arcivescovo monsignor Roberto Repole a «Credere fermamente che la fraternità sia possibile e costruirla quotidianamente, senza esitazioni, a partire dalle nostre comunità cristiane. Essa infatti non è “telescopica”, cioè non si vive a distanza, affermando principi o amando chi è a migliaia di chilometri o in un altro continente. La fraternità si fa qui e ora. Troppo spesso lavoriamo nella vigna del Signore divisi o, peggio ancora, indifferenti gli uni agli altri. È qui che c’è bisogno di fraternità. Cominciamo a non sparlarci dietro, a non sorriderci ipocritamente, a essere sinceri e dare credito ai fratelli e alle sorelle che sono accanto a noi, con i quali facciamo un servizio gomito a gomito, a fianco dei quali preghiamo la domenica a messa. Ecco la fraternità “microscopica”, che parte dal concreto e dal piccolo. Cominciamo da questa, con decisione, convinzione e speranza».



Ecco il programma.

28 marzo, Giovedì Santo, Messa “in Coena Domini” le celebrazioni eucaristiche saranno così distribuite: ore 18 Salesiani, Santa Maria degli Angeli (a seguire Adorazione eucaristica) e Monastero delle Clarisse (a seguire Adorazione eucaristica); ore 18.30 Santuario nuovo della Madonna dei Fiori (Santuario antico: alle ore 8 lodi mattutine e ore 21 adorazione guidata al sepolcro); ore 20.30 Beata Vergine Assunta di frazione Bandito; ore 20.45 SS. Pietro e Paolo di Sanfrè; ore 21 Sant’Andrea Apostolo. Iniziano le visite ai Sepolcri allestiti nelle chiese cittadine.



29 marzo, Venerdì Santo, liturgia della Passione del Signore: ore 16 Monastero delle Clarisse; ore 18 Salesiani e Santa Maria degli Angeli (Fratini); ore 18.30 Santuario nuovo della Madonna dei Fiori (Santuario antico: ore 8 lodi mattutine e ore 15 via Crucis); ore 20.30 Beata Vergine Assunta di frazione Bandito; ore 20.45 SS. Pietro e Paolo di Sanfrè; ore 21 Sant’Andrea Apostolo.



30 marzo, Sabato Santo, solenne Veglia Pasquale: ore 20.45 SS. Pietro e Paolo di Sanfrè; ore 21 Sant’Andrea Apostolo, Salesiani, Santuario nuovo della Madonna dei Fiori (Santuario antico: ore 8 lodi mattutine) e Monastero delle Clarisse.



31 marzo, Domenica di Pasqua, Risurrezione del Signore, l’orario festivo delle sante Messe osserverà quello proprio delle diverse chiese cittadine. Santuario nuovo della Madonna dei Fiori: Sante Messe alle ore 9, 10.30 e 17.30. Le celebrazioni culmineranno nel pomeriggio con la processione del Cristo Risorto, partenza alle ore 17, dalla chiesa della Santissima Trinità (Battuti Bianchi), seguirà la Santa Messa.



1° aprile, Lunedì dell’Angelo, Santuario antico della Madonna dei Fiori: Sante Messe alle ore 8 e 17.30.



Pasqua Ortodossa

Abbiamo parlato della data della Pasqua Cattolica, ma anche altre comunità cristiane braidesi festeggiano questa ricorrenza che, tuttavia, non segue lo stesso calendario. Nel 2024, infatti, la parrocchia ortodossa di Santa Caterina di Alessandria d’Egitto, guidata da padre Vasile Doroftei, festeggerà la Pasqua domenica 5 maggio. Comunque sia, a Bra sarà una Pasqua nel segno della pace e dell’unità.