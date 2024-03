Calcio Serie D: Giallombardo risponde a Lionetti, Bra-Lavagnese finisce 1-1

Bra e Lavagnese pareggiano 1-1, all'Attilio Bravi, nella 33^giornata del girone A di Seri D. Dominio ligure nella prima parte di partita, culminato nel vantaggio firmato da Lionetti. Pareggio giallorosso con Giallombardo prima della fine del primo tempo mentre nella ripresa l'unico sussulto è il rigore sbagliato da Lombardi (palo). Costretti ad uscire anzitempo causa infortunio Daqoune e Marchisone.

LA CRONACA

L'avvio di partita vede gli ospiti più insidiosi e vicini al vantaggio in due occasioni. Dopo due minuti di gioco Ghigliotti, su suggerimento di Masini, impegna Piras con un destro da buona posizione. Al 13' Romanengo lavora un buon pallone e va al tiro, trovando ancora l'opposizione del portiere giallorosso che vola all'incrocio dei pali e mette in angolo. Poco prima ci aveva provato Daqoune, agevole la parata di Donini. Alla terza chance la Lavagnese passa. Minuto 20: sul corner di Lombardi Lionetti incorna per la rete dell' 1-0. I giallorossi faticano a reagire, complice il feroce pressing degli avversari, abili anche a chiudere ogni varco di passaggio. Nel suo momento più complicato la squadra di Floris confeziona il gol del pari. Daqoune sradica il pallone dai piedi di Lionetti e serve Marchisone. L'azione prosegue con Pautassi sulla sinistra, cross basso per Giallombardo che anticipa tutti e di piattone infila Donini, 1-1. Nel finale di frazione problemi per Daqoune, costretto as uscire in barella e sostituito da Gerbino. Squadre negli spogliatoi sul risultato di parità.

Floris costretto ad un nuovo cambio forzato ad inizio ripresa. Marchisone si accascia e non riesce a proseguire: al suo posto Gyimah. Il Bravi suda freddo al 58'. Giorcelli interviene fallosamente su Cericola, l'arbitro decreta il rigore. Dal dischetto Lombardi colpisce la base del palo e sulla ribattuta Tos salva sul tentativo di Lupinacci: il risultato non si sblocca. Terzo cambio in casa braidese: Vaiarelli rileva Giallombardo. Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano ed i padroni di casa provano ad approfittarne innescando Musso e Gyimah con lunghi lanci dalle retrovie. Forze fresche in campo per la Lavagnese: Marcellusi rileva Romanengo. Il Bra ha una ghiotta occasione, a cinque dalla fine, con Pautassi, il cui tiro cross attraversa l'area piccola senza trovare alcuna deviazione vincente. 1-1 il risultato finale, la sfida del Bravi si chiude senza vinti nè vincitori.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Piras, To s, Giorcelli, Marchetti; Bosio, Giallombardo (61' Vaiarelli), Daqoune (45'+2 Gerbino), Tuzza, Pautassi; Marchisione (54' Gyimah), Musso. A disp: Tchokokam, Magnaldi, Matija, Fogliarino, Omorogbe, Saretti. All Floris

Lavagnese (3-5-2): Donini, Giammaresi, Berardi, Vannucci; Ghigliotti, Masini, Romanengo (81' Marcellusi), Lionetti, Lupinacci; Lombardi, Cericola. A disp: Ragher, Sanguineti, Bassini, Soplantai, Suarato, Mulattieri, Righetti, Villa. All Ruvo

Gol: 20' Lionetti, 38' Giallombardo

Ammoniti: Giorcelli, Pautassi, Gerbino

Arbitro: Francesco Martini di Valdarno, assistenti Luca Caminati di Forlì e Jonas Nkenkeu di Parma