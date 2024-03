A Mondovì torna la Fiera di Primavera nel nome di fiori, piante, outdoor e tempo libero

È ormai definito il programma completo della sessantatreesima edizione della Fiera di Primavera prevista per il 13 e 14 aprile prossimi nel centro storico di Mondovì Breo. Una manifestazione che, come già avvenuto lo scorso anno, miscelerà anime differenti ma complementari: da un lato, infatti, sono confermati il Gran Mercato di Primavera (piazza Ellero, via Silvestrini, via Durando), i produttori agricoli (corso Statuto), le aree espositive per tecnologie per la casa, automobili e mezzi agricoli (piazza Ellero, via Einaudi, via Durando, piazzale Unità d’Italia, corso Statuto e piazza della Repubblica), gli spazi per il turismo e il tempo libero (corso Statuto) e la rassegna zootecnica “PrimaVera Piemontese” di piazza Carlo Ferrero organizzata in collaborazione con l’Anaborapi; dall’altro, invece, ritorna e si amplia la sezione dedicata alla floricoltura e al florovivaismo coordinata dalla giornalista e naturalista Mimma Pallavicini, già redattrice del mensile “Giardini” e consulente per Fabbri Editore, Hachette, De Agostini e Vallardi.

Una straordinaria offerta espositiva che includerà, tra il resto, mostre vivaistiche di livello nazionale (con la presenza del vivaio Anna Peyron di Torino e di altre realtà sanremesi, laziali e siciliane), workshop di fotografia, trekking urbani, presentazioni di libri, consulenze e laboratori pratici, attività scientifiche di tipo divulgativo e informativo, visite guidate, silent party, escursioni in e-bike, voli virtuali in mongolfiera, street food e molto altro. Tra gli ospiti più attesi, poi, il maestro giardiniere bolognese Carlo Pagani, autore e conduttore televisivo. Una manifestazione dal respiro eterogeneo, insomma, figlia della collaborazione tra diverse realtà associative e istituzionali. Tra queste l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, la Coldiretti, la Cooperativa Colla Bauzano, Confagricoltura, la C.I.A., l’ATL del Cuneese, il Comizio Agrario di Mondovì, il Settore Foreste della Regione Piemonte, il Circolo delle Idee, l’associazione La Funicolare, il comitato Landandé, l’associazione Mondovì in Grande, il Gruppo Micologico Cebano, l’associazione Trifolao del Monregalese e Cebano, l’associazione Mondovìphoto e molti altri protagonisti socioculturali del territorio come la sezione di Mondovì del Club Alpino Italiano, che proprio quest’anno celebra il suo centenario della fondazione e che, per l’occasione, installerà una palestra artificiale di arrampicata.

"Da diverse settimane la macchina organizzativa comunale sta lavorando all’organizzazione della prossima Fiera di Primavera, un evento che fa ormai parte del tessuto storico della nostra città" - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. "Un profondo ringraziamento, quindi, agli uffici e al personale del nostro Ente per la consueta professionalità con cui sta portando avanti le istanze e le necessità tecniche e logistiche. La 63ma Fiera di Primavera si preannuncia ricca di novità e di attrattive, ma intende soprattutto diventare un punto d’incontro e di unione cross-territoriale. Non a caso, infatti, saranno riservati appositi spazi ai comuni di Farigliano (girasoli), Piozzo (zucca), Revello (ortaggi) e Vicoforte (legno), effigi di un territorio unito, coeso e sempre più autorevole in termini di offerta turistica e promozionale".

Il programma della Fiera di Primavera è disponibile, in costante aggiornamento, su vivimondovi.it.