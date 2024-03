I giorni di Pasqua nei beni del Fai in Piemonte

Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le attività proposte nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS da nord a sud Italia per Pasqua e Pasquetta 2024. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa all’aria aperta, godendo del contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di luoghi inediti e atmosfere storiche da conoscere, vivere e apprezzare.

Anche i Beni del Piemonte saranno aperti durante il ponte pasquale. Lunedì 1aprile il Castello della Manta (CN) propone picnic in giardino, laboratori manuali per i più piccoli, divertenti animazioni e visite guidate al castello: tutti ottimi ingredienti per vivere una Pasquetta all’insegna del divertimento, della cultura e dello svago nella natura. Le visite guidate partiranno alle 10.15 e si ripeteranno ogni mezz’ora fino alle 17.15, l’ingresso al giardino con le attività per i bambini è fissato per le 11 e si ripeterà ogni ora fino alle 16.

Con il Patrocinio del Comune di Manta.

Ingresso con visita guidata al Castello (durata 50 minuti):

Intero €15; iscritti FAI €4; ridotto residenti Manta €4; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) €38; studenti fino a 25 anni €8; ridotto 6-18 anni €8; bambini fino a 5 anni gratuito; Abbonamento Musei Torino e Valle D’Aosta €10,50;

Persone con disabilità e accompagnatore €4.

Ingresso al giardino e alle attività per bambini

Intero €9; iscritti FAI gratuito; bambini fino a 5 anni gratuito; ridotto 6-18 anni €5; studenti fino a 25 anni €5;

Abbonamento Musei Torino e Valle D’Aosta €6,50; Famiglia (2 adulti e 2 bambini) € 23; Residenti Comune di Manta e persone con disabilità e accompagnatore gratuito.

Speciali visite guidate anche al Castello e Parco di Masino a Caravino (TO) , sabato 30 marzo, domenica 31 e il Lunedì dell’Angelo. Il percorso, per grandi e piccini, prevede la visita libera al parco, con possibilità di picnic nel Viale dell’Allea e la visita alle sale monumentali del castello. Non mancherà per i più piccoli la divertente caccia alle uova.

Con il Patrocinio della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Caravino.

Orari:

dalle ore 10 alle 18, ultimo ingresso alle ore 17.

Ingresso solo Parco (il biglietto comprende l’ingresso libero al Parco e al Labirinto): Intero €10; iscritti FAI gratuito; residenti Caravino gratuito; ridotto 6-18 anni €3; Studenti 19-25 anni €3; bambini fino a 5 anni gratuito; Persone con disabilità gratuito; Abbonamento Musei Torino Vda €7; Convenzione Custode della Bellezza (del Castello e Parco di Masino) gratuito.

Ingresso Castello e Parco (il biglietto comprende l’ingresso libero al Castello, al Parco e al Labirinto): Intero €15; Iscritto FAI gratuito; Ridotto (0-5 anni) gratuito; Ridotto (6-18 anni) €8; Persone con disabilità gratuito; Abbinamento Musei Torino Vda €10; Convenzione Custode della Bellezza (del Castello e Parco di Masino) gratuito.

Ingresso e visita guidata (il biglietto comprende l’ingresso libero al Parco e al Labirinto, la visita guidata all’interno del Castello e l’attività caccia alle uova): Iscritti FAI €6; Intero €21; Famiglia (2 genitori + figli dai 6 a 18 anni) €53; Ridotto (0-5 anni) gratuito; Ridotto (6-18 anni) €11; Studenti (19-25 anni) €14; Persone con disabilità €6; Residenti €6; Abbinamento Musei Torino Vda €16; Convenzione Custode della Bellezza (del Castello e Parco di Masino) gratuito.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2024” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI e al contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per il dodicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Delicius che conferma per il quarto anno il suo sostegno al progetto. Grazie anche a LINDT Italia, per il primo anno sponsor degli eventi Pasquali e presente nei Beni con il suo cioccolato.