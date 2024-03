Dalle calzature all’abbigliamento, su Mec Shopping la moda per tutta la famiglia è a portata di click

Mec Shopping (www.mecshopping.it), è l’e-commerce italiano che offre al proprio pubblico un catalogo ampio e regolarmente aggiornato, in cui figurano capi d’abbigliamento, calzature e accessori dedicati all’intera famiglia. I prodotti, espressione dei brand di riferimento del settore, sono il risultato di un’attenta selezione. L’obiettivo, infatti, è quello di offrire una risposta puntuale ad ogni esigenza in fatto di stile.

Potendo contare su un’esperienza affinata in ambito fashion in più di trent’anni, Mec Shopping è riuscito ad affermarsi come un prestigioso punto di riferimento per l'abbigliamento e gli accessori per tutta la famiglia. Offre, infatti, un ampio assortimento di articoli a prezzi competitivi, che include t-shirt, jeans, sneakers, cappotti, stivali, felpe e molto altro ancora.

I prodotti disponibili online, originali e garantiti, sono espressione di oltre 200 marchi italiani ed internazionali. Alcuni esempi? Skechers, Inblu, Dame Rose, Lotto, Calvin Klein, Laura Biagiotti e Nike.

A conferma dell’apprezzamento ricevuto dall’azienda italiana giungono autorevoli riconoscimenti. L’e-shop, per cominciare, conta oltre 24.200 feedback positivi verificati da Feedaty, che registrano l’ottimo punteggio medio di 4,7/5. Mec Shopping, inoltre, è stato premiato con il Certificato Netcomm, un riconoscimento dell'affidabilità e della qualità del servizio online.

Senza contare, poi, che l’impresa è stata riconosciuta come uno dei migliori store digitali in Italia nel settore della moda. Figura, infatti, nell’importante classifica Le Stelle dell’eCommerce 2024, stilata da Corriere della Sera.

L’eCommerce ha già evaso oltre 1 milione di spedizioni. Un numero che legandosi all’alto livello di soddisfazione certificata riflette l’attenzione verso la creazione di un’esperienza d’acquisto incentrata sul cliente.

Oltre che su un’ampia selezione di articoli alla moda, perfetti per creare tantissimi look diversi, i clienti possono contare su un preparato servizio di customer care multi-canale, formato da un team di professionisti. A ciò si aggiunge la politica di reso gratuito e modalità di pagamento sicure, quali PayPal, carta di credito, GooglePay, ApplePay, AmazonPay, Satispay, Klarna, bonifico bancario e contrassegno.

Per quanto riguarda le spedizioni, infine, sono effettuate da corrieri affidabili e si verificano entro 2-4 giorni lavorativi. Le consegne, poi, diventano gratuite per importi di oltre 50 euro.

Come scoprire le ultime novità, ricevere aggiornamenti e promo esclusive? Basta sottoscrivere la newsletter su www.mecshopping.it.