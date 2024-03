Manca l’accordo sul rinnovo del contratto. Sciopero con presidio davanti al Big Store

Sciopero con volantinaggio davanti ai supermercati di tutta Italia, indetto da Filcams, Fisascat e Uiltucs, domani sabato 30 marzo, per portare a conoscenza le persone, durante gli acquisti per Pasqua e Pasquetta, delle cause alla base della protesta contro la rottura delle trattative con Federdistribuzione per il rinnovo del contratto nazionale.