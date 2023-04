Fondazione CrSaluzzo, rinviata a fine maggio l’elezione del nuovo cda

Ogni giorno che passa si complica l’ “affair” Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, dove – dato il clima di incertezza – ieri era, giovedì 27 aprile, l’Organo di Indirizzo ha approvato il bilancio e deciso di posticipare di alcune settimane l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione.

È stato approvato il bilancio, pur con l’abbandono dei consiglieri Gianni Rabbia e Nando Arnolfo. Contestualmente, il vicepresidente uscente, Roberto Civalleri, ha formalizzato le sue dimissioni.

Si sa che è intenzione dell’Organo di Indirizzo non riconfermare il presidente uscente Marco Piccat e con lui l’intero cda.

La situazione resta confusa: da qui la decisione di un ulteriore mese di riflessione.

Pressochè in contemporanea, in Consiglio comunale, si è discussa l’interrogazione sul “caso Fondazione”, presentata dalle minoranze di centrodestra, che aveva come primo firmatario il consigliere Carlo Savio della lista civica “SiAmo Saluzzo”.

Savio ha ribadito i concetti già anticipati a mezzo stampa, chiedendo spiegazioni al sindaco, Mauro Calderoni, “su una vicenda – ha detto – che interessa non solo la città ma l’intero territorio saluzzese”.

L’esponente della minoranza, in particolare, voleva sapere il parere del sindaco sulla non riconferma del cda e la sua opinione in merito all’autonomia della Fondazione Saluzzo rispetto alle maggiori Fondazioni cuneesi e piemontesi.

Savio avrebbe voluto che il dibattito – considerata la valenza del tema – fosse esteso all’intera aula, ma il presidente del Consiglio comunale Enrico Falda non lo ha concesso.

Calderoni, ringraziando il cda in particolare per la fattiva collaborazione dimostrata durante la pandemia, ha però rivendicato il suo diritto ad esprimere giudizi critici sulla redditività della Fondazione. A conforto della sua tesi ha evidenziato la diminuzione di risorse destinate al Comune, scese, nel corso degli anni, da 121 mila euro a 29 mila.

Il sindaco ha inoltre fatto cenno agli elevati costi di gestione della nuova sede del Monastero della Stella (350 mila euro all’anno) “risorse – ha detto – sottratte ad iniziative sociali”.

Più esplicita e diretta la risposta a proposito del giudizio richiestogli sull’autonomia della Fondazione.

“La Fondazione Cr Saluzzo – ha affermato – ha connotazione associativa (dei 14 componenti l’Organo di Indirizzo 7 sono espressi dai soci e altrettanti da istituzioni ed enti del territorio, ndr) per cui non intendo invadere un campo che non è di competenza dell’amministrazione comunale. Lasciamo dunque – ha aggiunto – che siano gli organi della Fondazione a ciò preposti a fare le loro scelte”.

Sull’autonomia “ad ogni costo” rispetto alle grandi Fondazioni si è limitato ad una laconica considerazione aggiuntiva: “Il tema di eventuali aggregazioni – ha osservato – prescinde dalla volontà di Saluzzo”.

Nessun altro consigliere né di opposizione né di maggioranza ha chiesto di intervenire nel dibattito.