Pian Munè di Paesana, riecco la “Mangia e Cammina”

Sabato 6 aprile, con partenze scaglionate dalle 17 alle 21 - a Pian Munè di Paesana, - ritorna la “Mangia e Cammina”, la camminata enogastronomica a tappe in quota. Le partenze avverranno presso il Rifugio Pian Munè, dove verranno serviti l’aperitivo con abbondanti stuzzichini.

Subito dopo la “Mangia e Cammina” partirà per la Baita Roero per gli antipasti freddi ed un bicchiere di vino (1^ tappa), la Pineta per il tè caldo (2^ tappa), le “meire” di Pian Croesio per gli antipasti caldi ed il vin brûlé (3^ tappa) ed infine la Baita Pian Croesio per una polenta e salsiccia ed un dolce, con un DJ Set a fare da colonna sonora. In ogni tappa saranno serviti prodotti locali, buon vino e birra artigianale. La quota di partecipazione è fissata 25 euro (15 euro per gli “under 14”). Ulteriori informazioni o prenotazioni: 3286925406.