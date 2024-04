A Borgo San Dalmazzo la mostra itinerante sul suolo di Legambiente

Borgo San Dalmazzo dal 30 Aprile al 29 maggio 2024 è sede della mostra itinerante sul suolo di Legambiente chiamata “Dalle profondità della terra alla luce del Sole”. L’inaugurazione avverrà martedì 30 aprile alle 18:00 nel Palazzo Bertello (padiglione 3). La mostra laboratoriale, attraverso esperimenti, esperienze, installazioni e cartellonistica, accompagnerà i fruitori alla scoperta delle incredibili proprietà del suolo e dell’importanza della sua salvaguardia. L’idea di questo progetto nasce dall’esigenza di informare i cittadini sull’importanza del suolo, ma anche dalla volontà di migliorare l’ambiente che ci circonda e la qualità della vita. Molto spesso, infatti, le persone non si rendono conto, pur vivendoci immerse, della vera essenza delle cose più importanti che le circondano; questo è il rapporto che spesso l’uomo ha con il suolo. Da questo sottile strato di materia organica, dipende, al pari dell’acqua e dell’aria, la nostra stessa esistenza. Eppure a lungo ne si è data scontata l’esistenza, senza comprendere quanto fosse importante preservarlo. Il suolo è una pellicola ricca di materia organica e intrisa di vita. Senza suolo non potrebbe esistere la quasi totalità degli ecosistemi terrestri e degli organismi vegetali ed animali. Niente foreste, scorte basse di acqua dolce di qualità, biodiversità ridotta al minimo e niente cibo!

La mostra, co-organizzata con il Comune di Borgo San Dalmazzo, è fruibile da tutta la popolazione tutti i venerdì dalle 15:30 alle 18:00 fino al 29 maggio ed è particolarmente indicata per le scuole per le quali è aperta tutti i giorni della settimana previa prenotazione (per info: naturalmenteborgo@gmail.com)