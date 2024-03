A Bra parte la campagna elettorale del PD: aperitivo con candidati ed elettori

Lunedì 8 aprile alle 18.30 presso Local Bra bottega alimentare in via Cavour 45, il Partito Democratico presenta le sue candidature per la provincia di Cuneo.

Come già annunciato questi sono i cinque candidati: Daniela Blengio, braidese, insegnante di inglese in pensione, già consigliere d’amministrazione di Novacoop; Ivana Borsotto, fossanese, dirigente del terzo settore, già presidente del Consorzio Socio-Assistenziale Monviso Solidale; Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo per due mandati, presidente dell’Ente Gestione ATO4 per il servizio idrico integrato e segretario provinciale del PD; Franca Giordano, già assessore per due mandati a Cuneo e provveditore agli studi della nostra provincia; Maurizio Marello, già sindaco di Alba per due mandati e attualmente consigliere regionale.