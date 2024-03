Corsa in montagna: 150 iscritti ai Sentieri Cervaschesi, la gara darà il via al Trofeo Eco Regione Piemonte

Sono circa 150 gli iscritti alla 23ma edizione dei Sentieri Cervaschesi, manifestazione di corsa in montagna organizzata da ASD Dragonero che si disputerà sabato 30 marzo su percorso di 9,6km.

Tra gli atleti attesi al via, gli azzurrini della corsa in montagna Elia Mattio e Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita) e Maddalena Somà (Atl. Roata Chiusani), a sua volta azzurra delle lunghe distanze della corsa in montagna.

Con questo appuntamento prenderà ufficialmente il via anche il Trofeo Eco Regione Piemonte, di cui la gara di Cervasca rappresenta la prima prova.

Il circuito, composto da 9 prove, si concluderà ad Ivrea (TO) il prossimo 8 settembre in occasione della Corsa dei 5 Laghi, mentre il prossimo appuntamento in calendario sarà il 21 aprile a Bagnolo Piemonte in occasione della 2° edizione de La Resistenza di Leletta, valido anche come campionato regionale di staffetta di corsa in montagna.