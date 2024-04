Domani a Mondovì Piazza la tradizionale commemorazione delle Fosse Ardeatine

Si svolgerà domani, mercoledì 3 aprile, la tradizionale commemorazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Alla cerimonia, in programma alle ore 10, presso il memoriale del colonnello Montezemolo e del vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, a Piazza, di fronte alle scuole ex elementari, interverrà il consigliere regionale Maurizio Marello. Così ha deciso l’onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” per l’annuale incontro di studenti, Associazioni Partigiane e d’Arma, oltre a familiari dei caduti nella Resistenza monregalese.

La cerimonia inizierà con la preghiera interconfessionale a cui sono invitati ebrei, cattolici, ortodossi, evangelici e islamici. Porteranno il saluto autorità nazionali, regionali, provinciali, comunali. Presenzieranno Gonfaloni decorati al valor militare ed al merito civile, presente il Picchetto del Genio Guastatori (corpo in cui era inserito il col. Montezemolo), in particolare i Gonfaloni medaglia d'oro: Regione Piemonte, Città di Boves, Città di Cuneo, Città di Borgo San Dalmazzo, Comune di Ceresole d'Alba e altri di decorazioni argento e bronzo.