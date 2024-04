Riflessione del progetto per l'Anno Pastorale 2024/2025 su invito del Vescovo di Saluzzo

“Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio” (Salmo 139).

Ai giovani sarà dedicato l’Anno Pastorale 2024-2025, in un calendario di iniziative indirizzate al Giubileo dei Giovani che si terrà a Roma nel 2025.

La scorsa estate, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, Papa Francesco si è rivolto ai giovani riuniti a Lisbona come a “Pellegrini di Speranza”, espressione di una Chiesa sempre in cammino. E proprio in quanto simbolo di umanità, la Chiesa accompagna i giovani nel loro percorso di vita fatto di gioie, speranze, desideri, ma anche tristezze e angosce verso il futuro di un mondo che soffre ancora del male più radicato, cioè l’assenza di amore.

Ecco, il percorso che condurrà al Giubileo è una missione di speranza e di pace rivolta ai giovani, nel grande proposito di spingerci ad aprire i nostri cuori per far entrare la Parola del Signore e la sua promessa di amore.

Il coraggio, la consapevolezza, il desiderio di libertà e la bellezza del cuore propri delle vite in cammino verso l’età adulta sono le vie attraverso le quali l’amore scorre e si moltiplica nel confronto con gli altri, nella condivisione di esperienze vere e autentiche che riempiono il cuore e aiutano a riconoscere la presenza del Signore in noi stessi e nelle persone che incontriamo ogni giorno.

L’invito che fin dalla Gmg di Lisbona il Papa e la Chiesa ci rivolgono è quello di metterci in gioco e non lasciare che le insicurezze e il timore di non essere all’altezza prendano il sopravvento, perchè la Parola del Signore, se accolta con un cuore fiducioso, può aiutarci a camminare verso il futuro come protagonisti, e non spettatori, della nostra vita: “Perchè tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo” (Isaia, 43:4).