Busca, il possibile ritorno di Teresio Delfino in Consiglio comunale

La notizia è di quelle interessanti, anche perché il personaggio ha segnato la vita politica cuneese e piemontese negli anni ’90 e 2000. Teresio Delfino, alla soglia dei 75 anni, potrebbe tornare in quel Consiglio comunale di Busca da dove era iniziata la sua avventura politica che lo ha portato ad essere deputato, senatore e per due volte sottosegretario, prima all’Istruzione nel governo D’Alema e poi alle Politiche Agricole nel governo Berlusconi.



Delfino, nella sua lunga carriera politica ha ricoperto pressochè tutti i ruoli istituzionali, da sindaco di Busca , a presidente di quella che allora si chiama Usl, fino ad arrivare a prestigiosi incarichi di governo.



Il suo impegno, una volta conclusa la lunga stagione parlamentare che lo ha visto rieletto nei due rami del Parlamento per ben cinque legislature, si è concentrato sul volontariato, in particolare la Croce Rossa di Busca di cui in precedenza era stato presidente regionale.



Secondo indiscrezioni, scaduto il suo mandato al vertice della locale sezione Cri, starebbe pensando di ricandidarsi in Consiglio comunale nella lista del candidato sindaco Ezio Donadio.