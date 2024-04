Dal 5 aprile tornano i collegamenti tra Limone Piemonte e Tenda

“Ci siamo attivati sin dal primo momento con Rfi e Trenitalia per comprendere come garantire ai transfrontalieri un servizio minimo che consentisse di superare questo periodo, nell'attesa che Sncf intervenga sulla frana in territorio francese. Da dopodomani, venerdì 5 aprile, i treni potranno arrivare a Vievola e, grazie a un servizio di bus tra Vievola e Tenda, sarà possibile garantire il collegamento transfrontaliero tra le valli Vermenagna e Roya», annunciano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi.

La frana che da lunedì 1° aprile ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Vievola e Tende, in territorio francese, ha infatti compromesso l’unico collegamento tra i due territori di confine già colpiti dalla chiusura del tunnel di Tenda.

Per questo la Regione Piemonte si è immediatamente attivata col gestore dell’infrastruttura ferroviaria e con Rfi e Trenitalia, per individuare una soluzione che garantisse ai frontalieri gli spostamenti quotidiani.

Nella giornata di domani, giovedì 4 aprile, saranno svolte le prove tecniche per poi attivare il servizio a partire da venerdì 5.

«Come già nei giorni immediatamente successivi alla tempesta Alex dell’ottobre 2020, dobbiamo ringraziare Rfi, Trenitalia e l'Agenzia della Mobilità, che hanno raccolto le nostre sollecitazioni e hanno trovato tempestivamente una soluzione», concludono il presidente Cirio e l’assessore Gabusi.