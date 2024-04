Navette per i turisti, decisi i prossimi passi della sperimentazione di Langhe in Rete

"Abbiamo la lista della spesa e ora possiamo programmare una nuova sperimentazione a novembre". Usa una metafora molto concreta Marco Andriano, responsabile del progetto Langhe in Rete che vuole sviluppare un turismo sostenibile per affrontare le criticità legate ai flussi, ma soprattutto una visione con un futuro trasporto elettrico che sappia collegare i borghi, diventando una risorsa per i residenti. Un progetto portato avanti dall'Atl, in collaborazione con l'Unione dei Comuni di Langa e del Barolo.

"Le sperimentazioni che abbiamo fatto nei mesi scorsi con le navette - spiega Andriano - ci hanno permesso di analizzare le esigenze della mobilità locale, le risorse e le energie di cui abbiamo bisogno. Grazie alla guida dell'Atl e a un sistema di dialogo partecipato con il territorio, abbiamo sviluppato un modello e una visione a medio-lungo termine. Siamo una zona turistica che manca di mezzi pubblici e si congestiona per i flussi in determinati momenti dell'anno, con una grande produzione di CO2. Come amministratori abbiamo il dovere di intervenire".

La sfida si colloca in un periodo preciso e con risorse che sono state già richieste: "Grazie a tre bandi a cui abbiamo partecipato, il primo weekend di novembre, sabato 2 e domenica 3, in piena Fiera del Tartufo, garantiremo un sistema di collegamento tra i comuni dell'Unione e Alba, con un percorso preciso, intervalli stabiliti, all'interno di un circuito che permetta la gestione equilibrata dei flussi turistici. Questo vuole essere un passo ulteriore verso un servizio che vorremo diventasse stabile per il territorio", conclude Andriano.