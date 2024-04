Saluzzo, si apre lo Showroom Euforia: "un’oasi di pace dove creare il proprio stile"

In un appartamento esclusivo nel cuore-salotto di Saluzzo si apre “un’oasi di pace dove creare il proprio stile”. E’ il concetto guida del nuovo Showroom Euforia di Irma Pairotto, che verrà presentato domenica 7 aprile, con una giornata di “porte aperte”, in via Silvio Pellico n. 5, al secondo piano.

Sarà poi accessibile, solo su appuntamento, per conoscere, cercare, valutare le proposte moda immersi nell’atmosfera intima e accogliente di uno showroom.

“Un’idea che prima di essere un discorso commerciale, è personale - sottolinea la titolare, oltre 35 anni di attività nel settore con una ricerca e formazione professionale che non si fermano.

“Il mio obiettivo è far sentire bene una donna dentro gli abiti che indossa. Per questo vogliamo concedere alla cliente un tempo e uno spazio dedicati, una parentesi nella quotidianità, perchè possa scegliere con calma il proprio abbigliamento e dove creare con lei e per lei outfit che la rappresentino in modo giusto, in ogni occasione, dal lavoro alla serata, alla cerimonia.

Gli abiti parlano di noi al primo sguardo, mandando messaggi non verbali della nostra personalità.

Consigliare bene, raccogliere le informazioni per farlo, creare abbinamenti giusti, anche con gli accessori, richiede spazio e privacy”.

Il nuovo showroom nasce per questo: in un ambiente raffinato e soft, con arredi di design, luci, camerini, tappeti morbidissimi e poltroncine su cui sedersi in tutta tranquillità, davanti alla tendenza di stagione di due brand scelti da Irma: Pinko ed Elisabetta Franchi .

“Mi piace l’idea che una donna possa giocare con la moda e attraverso questa, acquisire in spienseratezza,sicurezza, libertà o imparare qualcosa che è anche un aiuto alla propria crescita personale. Un concetto quest’ultimo che mi appartiene molto e che ha contribuito ad indirizzare il progetto.”

Nel nuovo showroom, allestito in locali che prima ospitavano gli uffici eVISO, si potrà scegliere l’abito o comporre l’outfit, mentre la parte di acquisto vera e propria continuerà invece nel negozio “Euforia” a pochi metri (in via Silvio Pellico 21).

Al fianco di Irma ci saranno i suoi collaboratori: “Senza di loro non mi sarebbe possibile realizzare questo mio sogno”.

Il “Porte aperte” per la presentazione dello showroom ( via S. Pellico 5) è domenica 7 aprile, tutto il giorno, dalle 10 alle 12, 30 e dalle 14,30 alle 19,30 mentre come ogni prima domenica del mese, il negozio Euforia sarà aperto alle vendite.

Informazioni: tel 320 0793541 - 0175 41459 in orario negozio.