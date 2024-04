Connessioni intime su CAM4: esplorare la sensualità e la sessualità online

Con l’avvento delle tecnologie digitali i concetti di sensualità e sessualità hanno avuto un profondo stravolgimento, perché con l’ausilio di una semplice webcam si possono scatenare le fantasie di potenziali partner distanti anche centinaia di km: e qui entra in scena CAM4.

Cos’è CAM4?

Com’è anche facilmente intuibile anche dal nome, CAM4 è un sito web per adulti, di livello amatoriale, dove i partecipanti possono offrire spettacoli di natura sessuale in cambio di denaro (ma può anche essere fatto senza scopo di lucro). È una piattaforma che vanta numeri importanti, disponibile in ben 72 Paesi e con oltre 50 milioni di visite al mese. La stragrande maggioranza di persone che si approccia a CAM4 lo fa incentivata proprio da questi numeri, con la speranza di guadagnare tantissimi token, la “moneta” del portale che può essere convertita in denaro reale. In un mondo in cui si sente parlare solo di Onlyfans, CAM4 rappresenta una valida alternativa dove, come per il suddetto competitor, emergono solo le persone che investono tempo e passione nel produrre contenuti per adulti.

Che contenuti produrre su CAM4?

In un settore dove c’è molta concorrenza e si fa realmente fatica ad emergere, gli interrogativi di natura etica piovono a frotte. Uno su tutti: se ad esempio una cam girl realizza contenuti espliciti senza monetizzare quanto desiderato, sentirà di aver gettato alle ortiche la propria sensualità, con evidenti contraccolpi psicologici. In meccanismo di CAM4, in realtà, tutela le persone permettendo loro di impostare soglie minime dalle cui partire. Esempio pratico: una modella può decidere di creare un contenuto in cui si toglie il reggiseno solo se, ad esempio, raggiunge offerte per 1000 token. Impostata questa soglia, se gli utenti che si collegano “mettono sul piatto” la cifra desiderata, la modella potrà iniziare la sua performance, altrimenti si fermerà ben prima e, seppur con un pizzico di delusione, avrà almeno salvaguardato il suo amor proprio. Il meccanismo delle offerte prima della performance è interessante anche sul fronte dei fruitori, perché stuzzica la fantasia e fa crescere la libido in attesa di quel determinato contenuto.

Quanto si guadagna su CAM4?

La domanda che più interessa ai potenziali content creator che si affacciano a CAM4 e capire quanto la piattaforma sia remunerativa. Dal punto di vista statistico, su questo portale si guadagnano in media 1700 euros, una cifra di tutto rispetto ma sicuramente lontana dal desiderio di guadagno che molte persone bramano nel realizzare contenuti per adulti.

In realtà gli utenti finali pagano molto di più, ma il meccanismo dei token è creato per permettere a CAM4 di prelevare all’origine i propri guadagni. I token si vendono a pacchetti: si parte dalle 50 unità vendute a 9,95 euros fino alle 1050 unità vendute a 159,99 Euros. Come nelle migliori offerte commerciali, è evidente che maggiore è il numero di token acquistati e minore sarà il prezzo sostenuto per ogni singola unità.

Questo discorso tuttavia vale solo per l’utente finale, mentre per il content creator ogni token vale in media 10 centesimi, quindi bisogna accumularne davvero tanti per ottenere un guadagno considerevole. Numeri alla mano: una performance da 50 token garantisce al content creator un guadagno di poco inferiore ai 5 euro, ma quegli stessi token sono costati all’utente 9,95 euro, quindi praticamente il 50% della cifra è finito a CAM4. Vista così sembrano prelievi forzosi ai limiti dell’usura, ma grazie ai numeri che la piattaforma garantisce alla fine una brava cam girl riesce comunque ad ottenere guadagni importanti.

Perché usare CAM4?

In un mondo dove piattaforme di contenuti espliciti per adulti nascono come funghi, quali sono i vantaggi competitivi di CAM4 che la differenziano dai competitor? Intanto si tratta di una struttura enorme, con collegamenti in oltre 72 paesi nel mondo e che vanta un supporto H24 sette giorni su sette, festivi compresi. Oltre a questo, il portale garantisce la massima sicurezza per i content creator, perché permette loro di impostare obiettivi senza i quali non scenderanno mai il proprio corpo, oltre a consentire di bloccare quegli utenti che si mostrano particolarmente molesti. Sul fronte fruitori, CAM4 accetta tutti i principali metodi di pagamento, e le webcam sono tutte visibili gratuitamente, in modo da poter valutare con calma il content creator al quale proporre le proprie offerte.