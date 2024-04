A Cervasca più illuminazione ma meno spesa pubblica, il sindaco: "Abbiamo sostituito più della metà di punti luce"

Nel 2019 il Comune di Cervasca spendeva, per l'illuminazione pubblica, 146.817 euro. Nel 2023 la spesa è scesa a 103.418 euro. Un risparmio di oltre 43 mila euro nonostante, nel frattempo, ci sia stata l'impennata dei costi energetici e siano aumentate le luci in tutto il territorio.

Nessuna magia, come evidenzia il sindaco uscente Enzo Garnerone, ricandidato per la tornata amministrativa di giugno prossimo. "Solo una gestione delle risorse da buon padre di famiglia. Investimenti oculati che hanno portato, di conseguenza, ad un risparmio importante".

"Il Comune di Cervasca, grazie ai fondi regionali prima e ai fondi PNRR poi, in questi anni ha sostituito ben 760 punti luce, riuscendo ad installarne una trentina di nuovi. In paese sono circa 1400 i pali della luce, a cui si sommano quelli dell'Enel, una sessantina. Più della metà è ad alta efficienza energetica grazie, appunto, ad un lungimirante utilizzo dei finanziamenti", spiega il sindaco.

Non solo: entro settembre l'edificio scolastico del capoluogo avrà un impianto fotovoltaico da 20 kw sul tetto, realizzato ancora una volta con fondi PNRR a cui si sommano alcune risorse del Comune stesso. "Questo intervento consentirà di abbattere ulteriormente i costi energetici, afferenti al capitolo I del bilancio, quello che vede in sofferenza quasi tutti i comuni italiani. Siamo riusciti ad ottenere un risparmio senza diminuire i servizi. Non posso che essere soddisfatto di quello che siamo riusciti a fare per la cittadinanza che, adesso, ha più luce in paese ma con una spesa decisamente inferiore. Se si tiene conto di quanto, un anno fa, fosse schizzato il costo energetico, il risparmio ottenuto da questi investimenti di efficientamento è davvero notevole", conclude Garnerone.