Cherasco, in mostra i disegni del concorso "Poster per la Pace"

Sarà visitabile, da sabato 13 aprile fino a domenica 5 maggio, la mostra dei disegni dei finalisti delle classi della scuola secondaria dell’Istituto Taricco, partecipanti al concorso “Poster per la pace”, proposto dal Lions Club di Cherasco.

Un “Poster per la pace” è un concorso internazionale istituito dal Lions Club International da più di trent’anni che coinvolge oltre 6.000 studenti delle scuole secondarie di I grado di tutto il mondo. Ogni anno viene indicato un tema di riflessione: quest’anno era “Osate sognare”.

Gli elaborati vengono valutati da commissioni di esperti a partire da una giuria del Club Lions del territorio fino alla selezione mondiale. Il vincitore riceve un premio di 5.000 dollari alla convention Lions Internazionale dove vengono anche consegnati altri 23 premi di merito per un valore di 500 dollari l’uno.

Realizzare dei poster sulla pace offre ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, e li motiva, attraverso il disegno, a mostrare il loro talento e a riflettere sul tema.

Al concorso 2024, presso le scuole medie dell’Istituto Taricco, sono pervenuti 134 elaborati; i finalisti sono stati 9, selezionati dalla giuria del Lions Club di Cherasco, che sostiene questa iniziativa dalla sua origine. I loro lavori saranno in mostra a Palazzo Salmatoris in una sezione al piano terra appositamente dedicata.Anche quest’anno un disegno dell’Istituto Comprensivo ha superato la selezione distrettuale e verrà premiato in occasione del Lions Day a Ventimiglia il 14 aprile.

Durante la settimana dell’arte, nel mese di maggio, il Lions Club Cherasco premierà gli studenti artifici dei disegni in mostra: «Ringraziamo tutti gli alunni – dice il presidente del Lions Club Cherasco Roberto Icardi – che hanno partecipato con serietà e impegno a questo importante progetto: attraverso l’arte del disegno è possibile riflettere sulla pace. Un grazie particolare va agli insegnanti che hanno seguito il concorso affiancando i ragazzi nella realizzazione dei disegni».

I disegni finalisti saranno in mostra all’interno di Palazzo Salmatoris negli stessi giorni e orari di apertura della rassegna di Roberto Demarchi, il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, in settimana dal mercoledì al venerdì dalle ore 15 alle 19. Ingresso libero.