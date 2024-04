Cuneo, il Consorzio Ecologico Cuneese distribuisce sacchetti e calendari

Informiamo i nostri lettori che il Consorzio Ecologico Cuneese sta distribuendo i sacchetti e i calendari per i cittadini di Cuneo, dal 2 al 27 aprile presso il capannone di via Cascina Colombaro 55, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, e anche il sabato dalle 8.30 alle 13.



Successivamente dal 29 aprile al 4 maggio sarà allestito un punto a Borgo Gesso presso la parrocchia e dal 6 all'11 maggio sarà attivo un punto a Confreria presso l'area ricreativa degli Amici di Confreria.



Per il ritiro è necessario il codice fiscale (o copia dello stesso) e la prima pagina della bolletta TARI, dove sia riportato l’intestatario dell’utenza e l’elenco degli immobili. Non è richiesta la dimostrazione dell’avvenuto pagamento.