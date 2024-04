Il “Cigna” in visita all’AEROVAC Composite One di Mondovì

Martedì 26 marzo, lo stabilimento AEROVAC Composite One ha aperto le porte alla classe quarta ad indirizzo Meccanico dell’Istituto “Cigna” di Mondovì. L’azienda, storicamente monregalese, è oggi leader mondiale nella realizzazione di prodotti di serie in materiale plastico. Accolti da tecnici specializzati, i ragazzi, accompagnati dai professori Romero Alberto e Dho Marco, hanno potuto assistere all’intero processo di lavorazione, dal polimero di partenza al materiale composito finale. L’uscita didattica, finalizzata a sperimentare dal vivo quanto affrontato a livello teorico in classe, ha consentito inoltre di approfondire i problemi inerenti la produzione e le implicazioni pratiche che si verificano nel processo di smaltimento e recupero delle materie plastiche.

Il richiamo a contesti di realtà e concretezza si conferma una strategia vincente: l’attività in stabilimento ha infatti riscosso un significativo successo. “Precisione, qualità, efficienza: ecco cosa ci ha trasmesso questa esperienza” hanno commentato gli studenti coinvolti, affascinati in particolare da quanto la capacità di ricerca e sviluppo di Aerovac sia rivolta a soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.

Alla Sig.ra Cavarero che ha supportato l’organizzazione della visita, al personale e all’Azienda Aerovac Composite One di Mondovì, un sincero grazie per la cordialità, la disponibilità e la competenza dimostrata.