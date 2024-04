Pubblico e interesse delle grandi occasioni per l'Alba Noir Festival

Anche la seconda serata ed ultima dell'evento “Alba Noir Festival” edizione 2024 si è chiusa con il tutto esaurito.



La risposta del pubblico albese per il nuovo evento incentrato sulla letteratura giallo/noir è stata fuori ogni aspettativa, per affluenza e partecipazione. Pare incredibile come questa manifestazione, voluta dal Comune di Alba e ideata dallo scrittore albese Mauro Rivetti durante la stesura del suo nuovo romanzo giallo “Di nocciole e sangue”, che uscirà a giugno nelle librerie italiane e sarà presentato al pubblico albese nel mese di settembre, abbia preso corpo grazie all’interesse di un gruppo di suoi amici composto da scrittrici e scrittori, fautori della sua ascesa nel campo dell’editoria nazionale, che lo sostengono quotidianamente nella sua avventura di scrittore.

La dottoressa Carlotta Boffa, assessore alla Cultura e vice sindaco del Comune di Alba, che ha sostenuto sin dall’inizio il festival, ha constatato di persona come le varie fasi degli eventi siano state programma con metodo da parte di Mauro, che non ha lasciato nulla al caso, dalla scelta dei relatori, alla scaletta per le interviste, alla definizione della regia, alla cura dell’ospitalità per le scrittrici e gli scrittori, al fine di poter offrire tutto il meglio al pubblico.

Il pubblico ha apprezzato come il programma della prima serata, abbia permesso loro di ascoltare due grandi scrittrici e donne della televisione italiana, come Elisabetta Cametti e Rosa Teruzzi, presentate dal giornalista Marcello Pasquero, che si è distino per eleganza e stile, portando alla luce la caratura della qualità dei romanzi “Una brava madre” e “Il valzer dei traditori”.

Pubblico che ha confermato il proprio interesse anche per la seconda ed ultima serata del festival, dove l’eclettica giornalista Paola Gula ha dovuto tenere a bada tre scrittori completamente diversi tra di loro, ma uniti da un’unica passione, ovvero manco a dirlo: la scrittura giallo/noir. Gino Marchitelli, Massimo Tallone e Bruno Vallepiano sotto la guida di Paola, hanno condiviso con il pubblico presente in sala, alcuni dettagli dei loro romanzi.

Insomma un evento dai toni inaspettati, anche per l’idea del direttore artistico, di proporre al pubblico un incontro con scrittrici e scrittori di rilevanza nazionale, offrendo agli ospiti ed al pubblico prodotti gastronomici unici e di pregio, frutto del suo stesso pensiero, scaturiti durante la stesura di alcuni dei suoi romanzi gialli, come il “Dolce RoLa”, una pralina che racconta per forma e sapori i territori del Roero e della Langa ed il recente “BiscoLanze”, biscotto che identifica il paesaggio antropico di Castagnole delle Lanze, dedicato al paese di sua moglie, serviti con un vino edizione limitata “Alba Noir Festival”, marchiato ”9 5 8”, il tutto proposto con simpatia ed amicizia.

L’esito della prima edizione di Alba Noir Festiva, è stato accolto dai commenti degli ospiti e del pubblico, che hanno constatato come Mauro si stia rivelando non solo uno scrittore capace di raccontare il territorio in chiave di inediti ed avvincenti romanzi gialli, letti nell’intera penisola, ma si è scoperto come eccellente organizzatore di eventi culturali.

La frase di chiusura del festival, “La vita è come un libro, per viverla occorre leggerla”, ha permesso a Mauro di salutare il pubblico, ringraziando gli organi di stampa, in particolare la redazione di Targato Cn per aver diffuso l’evento veicolando in modo attento il messaggio custodito in “Alba Noir Festival”, dove il territorio di Alba, Bra, Langhe, Monferrato e Roero, in quest’occasione si è tinto di giallo.