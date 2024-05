Finalmente a Cuneo torna la Stella!

Nella serata del 26 maggio presso il ristorante I 5 Sensi di Cuneo si terra la cena a 4 mani con chef Andrea Larossa di Torino, che comincia il suo percorso da stellato ad Alba, per poi spostarsi a Torino.

Il percorso comincerà alle 19:30 con un menù strutturato per metà da noi e per metà dallo Chef Andrea che porterà alcuni suoi cavalli di battaglia, il tutto sarà abbinato ad un percorso vino strutturato in concordanza da il nostro sommelier Andrea e la sommelier Patrizia de Larossa.

"Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione in quanto proviamo una profonda stima nello Chef Andrea e nel suo percorso, e, per nulla scontato, pensiamo sia di grande importanza per noi poterci confrontare con uno staff altrettanto giovane ed esperto" precisa con orgoglio e soddisfazione lo staff dei 5 Sensi "... siamo sicuri che questa serata sarà un successo per i nostri cuori e un’esperienza indimenticabile per i nostri ospiti".

MENU

Aperitivo

Ostrica, Testina, Consommé di Fassona Tiepida

Amuse Bouche

Bao, Nocciola e Salame di nonno

Temaki di Acciuga, Seirass e prezzemolo

Mela Caoda

Macaron di Brasato al Barolo

Antipasto

Crudo di Scampo alla Ligure, Rognoncino di Coniglio e Arancia.

Primo

”Vecchia Latteria” Riso Carnaroli, Stravecchio e sensazione di Liquirizia

Secondo

Petto di Piccione, Wasabi, Amarena e Shiso

Pre-dessert

Fragola, Lemon Grass e Cioccolato Bianco

Dolce 4 Mani

Prenotazione: https://i5sensiristorante.superbexperience.com/

Il ristorante I 5 Sensi si trova a Cuneo, in via Dronero 4.

Telefono: 3913004405 o 0171325145

Sito internet https://www.i5sensiristorante.com/

Facebook https://www.facebook.com/i5sensiristorante

Instagram https://www.instagram.com/i5sensiristorante/