Ancora controlli straordinari dei Carabinieri a Fossano: 39 persone identificate, un arresto e due denunce a piede libero

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Fossano hanno reiterato un servizio straordinario di controllo del territorio con l’obiettivo – si fa sapere dal Comando provinciale dell’Arma – "di incrementare la sicurezza percepita dai cittadini contrastando lo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti", in particolar modo nell’area della locale stazione ferroviaria, nonché di "prevenire i reati predatori e le cosiddette stragi del sabato sera".

Nel corso del servizio eseguito lungo le principali direttrici stradali del territorio e in quei luoghi in cui è maggiore la concentrazione di persone, sono state identificate 39 persone, controllati 29 veicoli e ispezionati 4 esercizi pubblici.

Un cittadino albanese, controllato in centro a Fossano, è stato tratto in arresto in quanto risultato gravato da un ordine di esecuzione pene emesso dalla Procura Generale di Torino.

Una donna nata in Burkina Faso è stata deferita in stato di libertà per false dichiarazioni sulla propria identità personale. Deferito in stato di libertà anche un cittadino italiano perché sorpreso alla guida della propria autovettura sottoposta a fermo amministrativo e priva di assicurazione.

E’ stata poi eseguita una perquisizione personale e una domiciliare che hanno permesso di sequestrare 11 grammi di hashish. L’assuntore è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura.

Sono poi stati individuati quattro cittadini stranieri non in regola con le norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato italiano, formalmente invitati a regolarizzare la propria posizione, e contestata una violazione amministrativa ex art. 688 c.p. nei confronti di una persona colta in stato di manifesta ubriachezza.