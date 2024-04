Il Negozio Biraghi di Cavallermaggiore festeggia sette anni dalla sua ristrutturazione con sconti su oltre 100 prodotti

Lo storico Negozio dell’azienda lattiero-casearia piemontese Biraghi, guidata da Bruno ed Anna Biraghi, festeggia i sette anni dal suo rinnovo con imperdibili promozioni su una varietà di prodotti Biraghi, una selezione di vini e liquori pregiati e molto altro.

In occasione del suo anniversario, da mercoledì 27 marzo fino al 14 aprile sarà possibile acquistare prodotti Biraghi e altri articoli in promozione fino al 50%. Tra questi non mancheranno formaggi, salumi, pasta fresca e una selezione accurata del nuovo assortimento di vini e liquori piemontesi.

Tra i prodotti Biraghi in promozione, la Gran Ricotta Super Cremosa: ideale per dolci e salati a basso contenuto di grassi. Il Gran Biraghi in gran parte dei suoi formati, il Gorgonzola DOP, il Burro, il Latte e lo Spicchio di Pecorino Etico Solidale, prodotto frutto dell’accordo di filiera tra Biraghi e Coldiretti Sardegna. Inoltre, vi sono anche i prodotti lattiero-caseari caratterizzati dal logo “Piemunto”, l'iniziativa promossa dalla Regione Piemonte per valorizzare il latte del nostro territorio.

Sono disponibili fino a Pasqua in due diverse ricette le colombe realizzate artigianalmente con il Burro Selezione Osvaldo Biraghi.

E per una gustosa merenda anche il giorno di Pasquetta vi aspetta lo storico e genuino Gelato di Latte Biraghi: il prodotto artigianale che è diventato dagli anni Cinquanta fino ad oggi una tappa fissa delle gite di tanti piemontesi.

Il Negozio Biraghi, situato in Via Cuneo 1 a Cavallermaggiore, è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00, il lunedì dalle 14.30 alle 19.00. Resterà chiuso durante la giornata di Pasqua per riaprire con orario 9.00-12.00/14.30-19.00 a Pasquetta.

Per accedere al volantino, clicca qui.

A PROPOSITO DI BIRAGHI

Biraghi Spa, fondata nel 1934, sostiene da sempre la filiera di produzione italiana: raccoglie e lavora circa 465.000 litri di latte al giorno, per un totale di 170 milioni di litri l’anno. Negli stabilimenti di Cavallermaggiore avvengono tutti i processi di raccolta e lavorazione del latte, producendo formaggi e prodotti lattiero caseari senza conservanti: circa 320.000 forme di Gran Biraghi l’anno e circa 200.000 forme di Gorgonzola DOP, oltre a Ricotta e Burro. Dal 2023, è Official Partner delle Nazionali Italiane di Calcio.