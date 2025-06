Giovedì 19 giugno Concerto sotto le stelle a Villa Belvedere Radicati Saluzzo con Lorenzo Marino

Giovedì 19 giugno alle 21, il terrazzo panoramico di Villa Belvedere Radicati, in via San Bernardino 17 a Saluzzo, ospiterà Lorenzo Marino nel concerto “Self Portrait”.

Ad accompagnare Marino (voce e chitarra), si esibiranno Stefano Marino alle tastiere, Marco Figurelli alla chitarra, Giorgio Racca al contrabbasso e Giorgio Mattiauda alla batteria.

Il concerto sarà l’occasione per presentare il suo nuovo album “Self Portrait”, ma anche per raccontare la sua ricca carriera artistica accanto a nomi del calibro di Paolo Conte, Giorgio Conte e Gianmaria Testa.

Durante la serata verranno eseguiti brani iconici come “Via con me” e “Alle prese con una verde milonga”, reinterpretati dal vivo in una nuova veste, oltre a molti dei brani originali contenuti nell’album, tra cui uno scritto in collaborazione con Gianmaria Testa.

“Self Portrait” è un lavoro che unisce sonorità progressive, cantautorato, jazz e swing, riflettendo le molte anime del percorso musicale di Marino.

Recentemente, Lorenzo Marino ha partecipato con Paolo Conte e Jimmy Villotti al documentario “Paris Milonga”, realizzato per SKY nella serie “33 giri”.

Durante la serata sarà disponibile il servizio bar a cura del Bar Stradivari.

Per info e prenotazioni sul servizio bar/aperitivi: WhatsApp 0175 46441 del Caffè Stradivari).

Prenotazione consigliata allo spettacolo tramite il sito ufficiale:

https://www.villabelvedereradicati.it/prenotazione/self-portrait-concerto-lorenzo-marino/3 oppure tramite QR code presente sulla locandina.

Biglietto d’ingresso: 10 euro; ridotto: 8 euro per associati "Arte, Terra e Cielo";

ridotto speciale: 5 euro per minori di 18 anni.

Info sul sito: villabelvedereradicati.it

O in mail ai seguenti indirizzi: associazione.arteterracielo@gmail.com

info@villabelvedereradicati.it

Tel. 351-5718472