Tanti appuntamenti in programma nella Granda per questa domenica di giugno

Eventi e manifestazioni

Appuntamento in questo fine settimana con l’Antica fiera della Ciliegia che ogni anno anima le vie di Dogliani Borgo e Castello. Si potranno degustare prodotti a base di ciliegia e altre tipiche eccellenze gastronomiche locali; si potranno ammirare opere e manufatti di artigiani e artisti insigniti dell’Eccellenza Artigiana. La manifestazione si dislocherà tra Dogliani Castello e Dogliani Borgo collegati da un Trenino Turistico. Per tutto il giorno, ci sarà l’area Street food di eccellenza con piatti tipici e degustazioni di prodotti di qualità. Oggi è in programma la fiera commerciale con 150 tra bancarelle, ambulanti, produttori agricoli e hobbisti. Da vedere le mostre in corso nei musei del paese, gli antichi mestieri, i trattori d’epoca. In Piazza San Paolo, è in programma Piccoli Pompieri in Langa: giochi per bimbi aspiranti pompieri. Nel Parco del Castello dei Perno di Caldera sarà allestita un’area riservata ai più piccoli con animazioni. Oggi sarà possibile partecipare al tour storico artistico per le vie del centro alla scoperta delle architetture neogotiche di Giovanni Battista Schellino. Info e prenotazioni www.cuneoalps.it/in-primo-piano/calendario-passeggiate-gourmet-2024

Info e programma completo della fiera: https://doglianiturismo.com/antica-fiera-della-ciliegia-2024





A Monteu Roero in questo fine settimana di giugno è in programma “Tasta…tasta…”, manifestazione enogastronomica e culturale. Questa domenica dalle 10 e per l’intera giornata sono in calendario eventi culturali ed artistici: visite al castello, a crote, crotin e croton, mostre d’arte ed esposizioni artistiche, visite guidate agli edifici religiosi, passeggiate nei sentieri tematici e ci sarà il raduno trattori d’epoca. Si potrà pranzare con prodotti tipici locali e vino del territorio ascoltando la musica popolare itinerante. Sempre oggi, alle 21 nel cortile del Castello si svolgerà il concerto - spettacolo di Orlando Manfredi “From Orlando to Santiago – 1.574.553 passi sul Cammino di Compostela”. Info: https://belmonteu.it

La festa di Sant’Antonio a San Damiano Macra è in calendario fino a lunedì 17 giugno.

Sono previste le tradizionali celebrazioni in onore di Sant’Antonio e, durante la festa, sarà possibile gustare specialità culinarie locali e prodotti tipici valligiani. Oggi ci sarà la processione con la banda musicale e messa animata, la benedizione automezzi e aperitivo. Nel pomeriggio animazione per bambini, dalle 19 cena sotto il Pellerin con pizza, a seguire musica con Sciarada Party Rock. Lunedì ci sarà il Sant’Antonio Trail. Info: www.facebook.com/ProLoco.SDM

A Villar San Costanzo questo fine settimana nella Riserva naturale Ciciu del Villar avrà luogo il Ciciufestival, con eventi sportivi, musica di ogni genere, scoperta del territorio e dei monumenti, laboratori, campeggio all’aperto. Questa domenica ci saranno i mercatini di artigianato e gastronomia per le vie del paese dalle 9.00 alle 20.00, il Ciciu trenino, percorsi a cavallo, street art e Henna Tattoos per le vie del paese dalle ore 10.00 alle 19.30, il concerto dei Prismabanda Street Band per le vie del paese, dalle 14.00.

Si potrà partecipare a visite guidate a San Costanzo al Monte, alla Cripta e alla Cappella di San Giorgio nella chiesa di San Pietro in Vincoli e alla visita naturalistica "un viaggio nel tempo alla scoperta dei Ciciu". Per i bambini ci saranno attività con l'uomo preistorico. Il concerto occitano con i Lou Pitakass avrà luogo nella piazza del Comune, dalle 17.00.

Info e programma completo: www.provillar.it/ciciufestival

Oggi, domenica 16 giugno, torna l’appuntamento con il Raduno Cavalli Passatore, nell’area dell’ex sferisterio della frazione cuneese, una giornata dedicata ai cavalli, alla bellezza di questo animale e al benessere legato al turismo equestre, insieme con l’emozione di muovere qualche passo per la prima volta in sella, per i più piccoli. Si inizia con il ritrovo dei cavalieri fin dal mattino; alle 9 è prevista la partenza della passeggiata a cavallo, con passaggi e tappe nelle campagne circostanti e nei paesi limitrofi. Alle 12.30, nell’area sferisterio, verrà impartita la benedizione a cavalli e cavalieri e avrà inizio il pranzo in compagnia. Per tutto il giorno, nell’area sarà attivo il servizio bar.

Al mattino e al pomeriggio, ci sarà spazio per i bambini con il “battesimo della sella”, gratuito, gestito dal gruppo “Quagliotti Performance Horses” e operatori specializzati che daranno a bimbi e ragazzi la possibilità di provare l’emozione di stare a cavallo. Nell’area si potranno anche vedere da vicino e accarezzare gli alpaca e, nel corso del pomeriggio, sono previsti spettacoli, animazioni ed esibizioni equestri, balli country con dj Ely. Info: www.isha-italia.it/site/eventi/passatore-equiraduno-battesimo-cavalli

Oggi, 16 giugno, si terrà a Casteldelfino su prenotazione il trekking storico, culturale ed enogastronomico “I Fourn Te Parloun”, l’escursione accompagnata alla scoperta dei forni antichi delle borgate di Casteldelfino. Il ritrovo è previsto alle 8.30 davanti al vecchio forno dei Troci nel capoluogo. Da qui la passeggiata proseguirà a Rabioux, Bertines, Caldane e Torrette, per proporre gustose degustazioni di prodotti locali accompagnate dalla musica occitana. L’ultima tappa, quella di rientro a Casteldelfino, vedrà la partecipazione del gruppo “Voci di Montagna”. Il costo di partecipazione è di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. I bambini dai 0 ai 5 anni non pagano. Il percorso non è adatto alle carrozzine e ai passeggini. Chi lo desidera può portare il cane, purché munito di guinzaglio e di museruola per i cani di taglia grande. Info: www.facebook.com/casteldelfinoviva.proloco

Questa domenica, 16 giugno, dalle 10 alle 18, le vie di Pontechianale ospiteranno la Fiera dell'Alevè, l'annuale rassegna dell’artigianato con espositori del settore della lavorazione del legno e mercatini. Un'occasione unica per scoprire il talento e la creatività degli artigiani locali, passeggiando tra bancarelle e scoprendo prodotti unici e fatti a mano. Per gli amanti della natura c'è l'escursione "I Segreti dell’Alevè": accompagnati da Elena Armand, guida ambientale escursionistica, i partecipanti partiranno alle 9,30 dal rifugio Alevè per esplorare il bosco omonimo. Dopo l'escursione, sarà possibile pranzare al rifugio Bagnour. Evento su prenotazione. Dalle 10 in piazza del Municipio si terrà una dimostrazione della lavorazione manuale del legno. I bambini potranno vivere una giornata ricca di attività: alle 15, ritrovo al pontile della Playa Alpina per "Storia Verissima del Lago di Pontechianale", una narrazione itinerante che unisce fantasia e realtà per raccontare l’origine del bacino. Durante tutta la giornata, dalle 9 alle 18, in piazza del Municipio sarà operativa una postazione truccabimbi, mentre nell’area verde lungo lago saranno presenti i giochi tradizionali in legno di Valle Varaita Giocolegno. L'evento è organizzato dai volontari della nuova Pro loco Pontechianale, che si presenteranno la sera stessa alla popolazione.

Info: https://prolocopontechianale.it

Vicoforte fino ad oggi, 16 giugno, ospiterà l’evento Foam’s American Day con centinaia di mezzi che rappresentano delle vere e proprie icone dell’automobilismo e motociclismo americano. Una su tutte la grande protagonista a quattro ruote del primo FAST and Furious: la Dodge Charger del ‘70 condotta nel film dal protagonista Toretto. Non c’è solo l’esposizione dei gioielli americani, ci sarà anche intrattenimento: concerti, street food, anche una gara in carriola.

Info: www.facebook.com/FriendAmericanMotors

Oggi, domenica 16 giugno, a Carrù si terrà l'evento "Piacere Carrù", una giornata all'insegna del gusto, della cultura e del divertimento: lunapark, mercatino hobbysti, concerti scuola di musica "Scala del Re", laboratorio per bambini, mostra fotografica e tanto altro. Dalle 10.00 alle 14.00 sarà possibile partecipare a una visita guidata al Castello di Carrù con prenotazione obbligatoria. Durante l'intera giornata i negozi locali rimarranno aperti dalle 9.00 alle 19.00.

Info: pagina Facebook Ascom Carrù.

Arriva a Cuneo Color Fun Cuneo 2024, la festa più colorata per festeggiare la fine della scuola. Oggi, domenica 16 giugno, dalle 16.00 al Parco Parri si terrà un pomeriggio pieno di colori e musica, cannoni spara polveri colorate, DJ set, animazione, gadget e tanto divertimento. Posti limitati, iscrizione consigliata. Info: www.facebook.com/chioscoparri

Cuneo fino ad oggi, 16 giugno, ospiterà il Festival dell’arte e benessere Olistico, dedicato a tutti coloro che sono sulla via del proprio benessere. Lungo via Roma e Largo Audifreddi, ogni operatore del benessere, scuola di formazione, associazione olistica, artigiano ed artista saranno presenti per contribuire a questo messaggio all’insegna della vitalità in ogni sua manifestazione: fisica, mentale, emotiva, energetica e spirituale. Cinque interventi sono in programma oggi in Sala San Giovanni, dalle 10.00 alle 17. 00. Piazza Virginio promuoverà la prima proposta di natural street-food curata da professionisti del settore, con attenzione verso l’andamento della cucina vegetale e sostenibile. Tante le attività all’interno delle aree esperienziali: pittura mindfulness, terapie essene, aromaterapia, ecoprint. Info: www.lifeexperienceevent.com/cuneo.html

Questa domenica, nella splendida cornice dell’area verde di Chiusa Pesio, si terrà la seconda edizione della Fiera Olistica NATURA a cura dell’Associazione Dharma Natura. Nella giornata si potrà partecipare ad attività di gruppo dalle 10 alle 18 e ci sarà intrattenimento per bambini. Molteplici operatori olistici offriranno trattamenti a offerta libera e saranno presenti stands di artigianato a tema natura e benessere. Sarà presente anche la Proloco di Chiusa Pesio con piatti preparati per l’occasione. Info: pagina Facebook Associazione Dharma Natura .

Fino ad oggi, presso l'ex stazione ferroviaria di Moretta, ritorna la “festa d’estate” con incontri di formazione sul settore agricolo, agrituristico e agro-pastorale, musica, laboratori e l'appuntamento con la suggestiva esposizione e sfilata dei mezzi agricoli storici con la partecipazione di oltre 250 trattori. Oggi, dalle 8.30 è previsto il raduno trattori storici che sfileranno dalle 9.30. Per l’intero pomeriggio sono in programma il laboratorio dimostrativo di caseificazione, musica itinerante, giochi per bambini, la messa in moto di trattori e locomobili a vapore di maggiore interesse storico, la premiazione degli espositori. Alle 17 si chiuderà la manifestazione. Info: www.facebook.com/FondazioneAmletoBertoniSaluzzo

San Barnaba di Busca si prepara a celebrare, tra birra, buon cibo, musica e tanto divertimento, il proprio santo patrono con un programma ricchissimo, per tutti i gusti e per tutte le età, che andrà in scena nel fine settimana, fino a lunedì 17 giugno. Oggi ci sarà la gara di petanque alle 14, quindi alle 16.30 sarà tempo di darsi battaglia con i cuscini in un'iniziativa divertente pensata per le famiglie. Non mancherà la serata enogastronomica, con la maxiraviolata e la serata danzante con l'orchestra "Scacciapensieri". Info e programma completo: www.facebook.com/proloco.sanbarnaba

A Bagnolo Piemonte è in programma un evento all’insegna della musica, lungo le piazze e strade del centro del paese e non solo, con la seconda edizione del “Music Fest” con sette gruppi musicali dislocati ad intrattenere il pubblico negli spazi antistanti bar e birrerie. Novità di questa seconda edizione del Music Fest sarà l’”Open Mic Show” di questa domenica, in piazza Sen. Paire; dalle 14 il palco ospiterà una rotazione di artisti che si esibiranno fino a sera, in attesa della premiazione ed ci sarà l’esibizione delle prime tre band classificatesi al contest di ieri, in programma a partire dalle 21.30. Per l’occasione sarà allestito sulla piazza uno street food. Info: www.facebook.com/ProLoco.Bagnolo.Pte

In questo fine settimana, nella frazione di Sant’Antonio di Piasco, appuntamento con la Festa patronale. Oggi, alle 10.30, ci sarà la messa solenne con le benedizioni delle auto e delle moto, seguita dallo Scampanio della “Baudetta”. Le celebrazioni religiose si concluderanno con la messa vespertina delle 18.30. Alle 11.45 ci sarà un aperitivo offerto dagli organizzatori e nel pomeriggio, alle 14.30, sono in programma una gara al punto presso il sagrato della Chiesa ed una gara alla petanque per frazionisti ed amici al Circolo Acli. Alle 16 avrà inizio un pomeriggio in musica con “Alex Dj” mentre, alle 16.30, sarà offerta una merenda a base di nutella. Alle 19.30 è ancora il momento di una Cena in Amicizia ad offerta libera seguita, alle 21, dalla serata in musica con “Paolo, Alberto e La Band”. Info: www.piasco.net

Oggi, domenica 16 giugno, si affronteranno sei squadre di ragazzi guariti da tumori provenienti dai Centri di Oncoematologia pediatrica d’Italia nella “Partita più bella del mondo”, presso il campo sportivo di Canale: dalle 9 si svolgerà il torneo dedicato ai ragazzi provenienti da ben sei ospedale italiani. La giornata proseguirà con tanta musica e la consegna del Premio “Alter Ego Piemont” allo scrittore Luca Bianchini, allo chef panificatore Luca Marino e a Miss Italia Francesca Bergesio.

Alle 16 inizierà la partita più bella del mondo che vedrà in campo ben quattro compagini formate da amici di UGI, cantanti, ex calciatori e personaggi dello spettacolo, tra i quali: Eugenio in via di Gioia, Pietro Morello, Leonardo Bonucci, Fulvio Marino, Hernanes, Franco Semioli, Silvano Benedetti, il doppiatore Alex Polidori, la cantante Neja, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e tanti altri.

Musica e spettacoli

In questo fine settimana appuntamento a Somano con Scavalcamontagne.

Oggi, domenica 16 giugno, a Corneliano d'Alba verrà proposto lo spettacolo “Un Cavallino Bianco”, libera e irriverente interpretazione dell’operetta di R. Benatzky e R. Stolz. Sei interpreti in cerca di un ruolo giocano con i personaggi della celeberrima operetta ambientata nell’hotel austriaco più famoso di sempre. Musica dal vivo, canto, divertenti sketch e tanta meraviglia sono gli ingredienti di questo spettacolo unico e magico, adatto a tutto il pubblico e capace di emozionare, divertire e fare sognare. Ingresso libero, uscita a cappello. Gli spettacoli si svolgeranno anche in caso di maltempo, al coperto. Info: www.scavalcamontagne.com e www.facebook.com/scavalcamontagne

Fino ad oggi, domenica 16 giugno, torna a Savigliano, con la sua X edizione, il " Cuneo Tango Festival ", iniziativa dedicata alla scoperta della cultura argentina attraverso racconti d'immigrazione, spettacoli teatrali, passeggiate con appunti storici e serate di ballo. L'evento si svolgerà tra l'Ala Polifunzionale e il Centro Culturale. Tutto il programma di questo fine settimana su: www.facebook.com/cuneotangofestival

La corale Envie de Chanter ha ufficializzato il programma celebrativo dei primi 20 anni di attività del gruppo. Oggi, domenica 16 giugno, appuntamento con “20 anni da condividere”, dalle 15.30, sono previste musica e visita guidata per il paese. Interverranno: Coro voci bianche e giovanile Envie de chanter; Coro voci bianche Academia Montis Regalis Mondovì; Coro del Liceo Soleri-Bertoni di Saluzzo; Coro alpini Tenente Bracco di Revello; Corale Le Tre Valli di Saluzzo.

Info: https://enviedechanter.it

Questa domenica, 16 giugno, alle 15.00, alle 18.00 e alle 21.00, presso il Teatro Milanollo di Savigliano, le allieve del centro danza OUT OF DANCE avranno il piacere di intrattenere il pubblico con " Dancing Disney", uno spettacolo per grandi e piccini dedicato alle più famose ed avvincenti storie Disney. Info: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/dancing-disney

Appuntamento oggi, domenica 16 giugno alle 16.30, a Murazzano con il Teatro Caverna che presenterà “Il pifferaio di Hamelin”. Hamelin, città invasa dai topi, dovrà ricorrere alle magie del misterioso pifferaio magico per liberarsi dai fastidiosi animali, ma al momento di dargli la dovuta ricompensa il borgomastro della città non manterrà la sua parola.

Info: www.teatrocaverna.it/spettacoli.htm e www.facebook.com/teatrocaverna

Oggi, domenica 16 giugno alle 20.30, la Compagnia del Birùn ospiterà a Peveragno nella Rassegna 'ASSAGGI 2024 - LIB(E)RI' la conferenza concerto 'Feste d'estate tra miti e folklore d'Irlanda' a cura della Celtic Harp International Academy. Nella suggestiva cornice della collina di San Giorgio il relatore Paolo Rolfo presenterà racconti, miti e folklore delle aree di cultura celtica intervallati dalle suggestive melodie e dalle incalzanti danze tra Irlanda, Scozia e Bretagna eseguite dalla Compagnia del Piccolo Popolo, ensemble di arpe e dalle coreografie di Calidè di Prismadanza APS.

La conferenza sarà preceduta alle 18.30 dalla consueta merenda sinoira 'Ogni San Giorgio ha il suo drago' sul prato della cappella (viveri a discrezione dei partecipanti): un'occasione per condividere in convivialità la bellezza di uno dei luoghi più magici di Peveragno.

Info: www.facebook.com/celticharpacademy

Castelli aperti, arte e cultura

A Rossana oggi, domenica 16 giugno, è in programma la giornata “Antiche Genti, Volti Nuovi”, la festa partigiana all’ecomuseo della Resistenza “Il Codirosso”. Al mattino, verrà inaugurata la mostra fotografica di Giorgio Burzio “Gents, Valadas Occitanas”, scatti in bianco e nero. Dalle 11.30, si terrà la presentazione del libro “Sette marinai, sette infermiere” scritto da Enzo Secondo ripercorrendo storie, ritratti e memorie di Piemontesi migranti dalle nostre valli verso il mondo. Saranno presente l’autore ed il suo interessante patrimonio di narrazioni. Seguirà il pic-nic collettivo nell’area verde adiacente al Palazzo Garro. Dalle 15, avrà inizio il laboratorio “Crea la tua valle rotante”, rivolto alle famiglie e bambini e curato di Alessandra Parigi Cerotto. Il workshop ha un costo a persona di 5 euro: i posti sono limitati ed è perciò consigliata la prenotazione. Dalle 15.30, si potrà danzare sulle note e le voci dei Trigomigo. Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/Ecomuseoilcodirosso

A Mondovì, presso l’ex Chiesa di Santo Stefano prosegue fino al 24 giugno la mostra “I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio”. Il fulcro della mostra è l’iconica “Maddalena in Estasi” di Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, un capolavoro che incanta per la sua drammaticità e maestria pittorica. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare opere straordinarie di artisti del calibro di Rubens, Ribera, Giordano, Preti, Reni, Van Dyck, Da Cortona, Suttermans, Dolci, Furini e Sirani ognuno con la propria interpretazione dell’estetica barocca. Info: www.baroccoecaravaggio.it

Prosegue l’iniziativa Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, la Zizzola e Craveri. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, aperti i castelli di Magliano Alfieri, di Roddi, di Govone, della Manta, di Monteu Roero, di Perno, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Priero si potranno visitare il borgo e la torre. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo, la Gipsoteca D. Calandra e Palazzo Muratori Cravetta. Scopri di più su: www.castelliaperti.it

A Busca apre questa domenica il castello del Roccolo, il cui nome deriva dai "roccoli", le reti utilizzate nella caccia agli uccelli di taglia piccola, nel 1831 fu acquistato dal marchese Roberto Tapparelli d'Azeglio che lo riedificò e trasformò secondo il gusto neogotico promosso dalla corte sabauda e in voga quell'epoca anche nel territorio saluzzese.

L'esterno del castello è un insieme armonico di archi moreschi, merli ghibellini, rosoni e decorazioni floreali. Intorno al castello si trova il meraviglioso parco di 500.000 metri quadri concepito secondo i canoni del giardino romantico. Il parco, che vide alcuni interventi del noto paesaggista Xavier Kurten, è percorso da numerosi sentieri, grotte, statue, ripari e punti panoramici. La visita comprende l'edificio principale di cui sono visibili: la facciata, le torri, il lato nord, il salone centrale, la sala da pranzo e il loggiato. Si prosegue poi a visitare la cappella che presenta pregevoli arredi e decorazioni, le serre monumentali, il vasto parco e il delizioso laghetto.

Info: www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-del-roccolo-di-busca.html

Con l'arrivo dell'estate il Santuario di Santa Lucia, a Villanova Mondovì, riapre le sue porte. La grotta-Santuario sarà visitabile, tutte le domeniche, fino a metà settembre (orario 14.30-18.00). Info: www.facebook.com/SantuarioSantaLuciaVillanova

Al Museo Civico Mallé di Dronero è in corso la mostra “Le falci nell’arte, l’arte delle falci”.

L’esposizione, nata da un idea di Carlo Pedretti e curata da Ivana Mulatero direttrice del Museo Mallé, in collaborazione con Associazione Prometheus, presenta in prima assoluta le opere di: Leandro Agostini, Rodolfo Allasia, Andrea Armagni, Gilda Brosio, Alessia Clema, Francesca Corbelletto, Diego Dominici, Dario Ghibaudo, Ugo Giletta, Mario Gosso, Pier Giuseppe Imberti, Paola Malato, Antonio Mascia, Elena Monaco, Neunau, Corrado Odifreddi, Sergio Omedé, Marianna Pagliero, Ciro Rispoli, Cristina Saimandi, Michelangelo Tallone, Mara Tonso, Anna Valla, Luisa Valentini. E degli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino: Daniele Costante, Silvana Druetto, Daniela Gjyzeli, Natasha Grillo, Agapi Kanellopoulou, Pasquale Landriscina, Antonio Marotta, Giulia Piacci, Aleandro Sinatra. A corredo storico provengono dalla Falci S.r.l. una serie di punzoni storici, etichette e materiali d’archivio.