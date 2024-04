“Un Natale fuori stagione” al teatro Salomone di Cherasco

Venerdì 12 aprile, alle ore 21, il Teatro “G.Salomone” di Cherasco accoglierà il pubblico con “Un Natale fuori stagione”, una commedia portata in scena dalla prestigiosa Compagnia Teatro Abitato.



Scritta e diretta da Antonio Valleggi, questa commedia brillante offre uno sguardo sincero e divertente su temi rilevanti della nostra società, con protagonista l’attore Franco Barbero, noto per le sue performance nelle compagnie di Erminio Macario e Carlo Campanini. Accanto a lui Nathalie Bernardi e Igor Toniazzo, completeranno il cast di personaggi indimenticabili.



L'evento fa parte della stagione primaverile intitolata "Teatro Cibo per la Mente", sotto la direzione artistica di Fulvia Roggero e Vincenzo Santagata, e organizzata dal Teatro delle Dieci in collaborazione con ControRealtà e Piccolo Teatro di Bra Odv.



"Un Natale fuori stagione" affronta con maestria e leggerezza tematiche attuali come la solitudine degli anziani, le difficoltà nel mondo del lavoro e la questione dell'accoglienza verso gli stranieri. In un intreccio brillante e coinvolgente, il pubblico sarà trasportato in un viaggio emotivo fatto di sorprese, risate e profonde riflessioni sulla vita.



Costo del biglietto posto unico € 10,00 ridotto € 8,00 (sotto i 14 anni e associazioni del territorio)



Abbonamento 3 spettacoli € 25.00 (nominale non cedibile, spettacoli da scegliere in sede di acquisto)



info e prenotazioni whatsapp 3477851494