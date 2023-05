Utensileria Cuneese in lutto per la morte di Massimiliano, storico dipendente dell'azienda

Cervasca e il Cuneese in lutto per la morte di Massimiliano Borgetto, storico dipendente dell'Utensileria Cuneese di Madonna dell'Olmo. L'uomo, che si è spento all'età di 44 anni, era malato da tempo e si è spento all'Hospice di Busca lo scorso 15 maggio.

Lascia la compagna e una bambina di 9 anni.

Utensileria Cuneese da ieri pomeriggio e per tutta la giornata di oggi 17 maggio resterà chiusa per lutto, segno dell'affetto per il loro dipendente e della vicinanza alla sua famiglia in questo momento di dolore.

In una nota, l'azienda fa sapere che sarà chiusa anche il prossimo 24 maggio, ad un anno dalla scomparsa del suo fondatore Pier Paolo Liffredo, morto all'età di 72 anni.