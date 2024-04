Nuova puntata della rubrica 'Stadio Aperto' in onda sui quotidiani online del Gruppo Morenews e in diretta ogni lunedì alle ore 21 e che tratta sulla giornata appena trascorsa del campionato di Serie D targato Girone A.

In questa nuova puntata abbiamo trattato Il futuro del Varese, le novità societarie in vista per l'Albenga. Uno sguardo al ritorno nel campionato dell'Imperia, dopo la vittoria nell'Eccellenza.

Rivedi la puntata: