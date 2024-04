Da Barolo En Primeur oltre 130mila euro per rinnovare la scuola enologica di Alba

Una donazione di 134mila euro per rinnovare gli ambienti e la didattica della Scuola Enologica di Alba: questa la cifra raccolta da Barolo en primeur e consegnata alla scuola da Giuliano Viglione, presidente di Fondazione CRC Donare ETS, Ezio Raviola, presidente di Fondazione CRC, e Matteo Ascheri, Presidente Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, con un simbolico assegno durante la cerimonia di mercoledì 10 aprile presso la sede scolastica in Corso Enotria.



I fondi messi a disposizione arrivano dalle offerte raccolte per le oltre 1.200 bottiglie dei lotti comunali donati dai produttori del Consorzio durante la scorsa edizione della grande gara internazionale di beneficenza che si tiene annualmente al Castello di Grinzane Cavour e in diretta con Londra e New York. La cifra si aggiunge ai 132.800€ donati alla scuola lo scorso anno, arrivando così alla somma complessiva di 266.800€.



Con questo assegno, si conferma il progetto pluriennale promosso da Fondazione CRC Donare ETS e dal Consorzio per sostenere tramite Barolo en primeur le esigenze di uno dei luoghi più importanti per il futuro delle denominazioni del territorio. La cifra verrà destinata alle necessarie spese di ristrutturazione degli edifici della scuola, iniziando dalle aule dove gli studenti tengono lezione, dagli spazi comuni e dagli ambienti esterni. L’obiettivo èmettere a disposizione dei ragazzi un luogo dove studiare che sia pensato a loro misura, sicuro e al passo con le nuove esigenze.



Un’attività di rinnovamento voluta dalla Commissione di Gestione dei Fondi istituita nel 2023 e arrivata a seguito del confronto con la scuola stessa e dalle interlocuzioni con alunni e genitori. Si tratta di un vero e proprio patto formativo finalizzato a promuovere anche interventi di innovazione didattica per la formazione di tecnici sempre più capaci di rispondere alle esigenze delle aziende vitivinicole, oltre che per il consolidamento del ruolo della Scuola Enologica non soltanto a livello provinciale e regionale, ma su tutto il territorio nazionale.

La Commissione della Fondazione CRC Donare ETS per la gestione dei Fondi raccolti da Barolo en primeur a sostegno della Scuola enologica di Alba è composta da: Giuliano Viglione, Presidente Fondazione CRC Donare ETS; Davide Merlino, Consigliere di Amministrazione della Fondazione CRC e di Fondazione CRC Donare ETS; Matteo Ascheri, Presidente Consorzio di Tutela Barolo; Andrea Ferrero, Direttore Consorzio di Tutela Barolo; Carlo Bo, Sindaco di Alba; Paola Rocca, dell'azienda agricola Albino Rocca; e Marta Rinaldi, dell'azienda agricola Rinaldi Giuseppe.